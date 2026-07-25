jedinstven prirodni fenomen
VIDEO / Cesta koja izgleda kao da lebdi iznad vode. Kinesko "Ogledalo neba" oduševljava posjetitelje
Na jezeru Pingtian u istočnoj kineskoj pokrajini Anhui nalazi se prizor koji na prvi pogled djeluje nestvarno. Zahvaljujući jedinstvenom kutu promatranja, cesta uz jezero stvara optičku iluziju zbog koje se čini kao da automobili i motociklisti lebde iznad vodene površine.
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Savršen spoj mirnog jezera, neba i horizonta stvara efekt poznat kao "Ogledalo neba", prizor koji posljednjih godina privlači sve više turista i ljubitelja fotografije.
Jezero Pingtian smješteno je u jugoistočnom dijelu grada Chizhoua u kineskoj pokrajini Anhui. Na zapadu je povezano s lokalnim pritokama, među kojima su rijeke Qishan i Baiyang, dok se na sjeveroistoku ulijeva u moćnu rijeku Yangtze.
At Pingtian Lake in east China's Anhui Province, a unique perspective turns an ordinary roadway into a breathtaking "Mirror of the Sky." The seamless blend of water, sky and horizon creates an optical illusion that makes vehicles and riders appear to drift across the lake,… pic.twitter.com/LKqgiVtsnG— CGTN (@CGTNOfficial) June 1, 2026
Ovo jezero ima i bogatu povijest. Izvorno se zvalo Baisha, a današnje ime dobilo je zahvaljujući stihovima slavnog kineskog pjesnika Li Baija iz razdoblja dinastije Tang, čije su pjesme pridonijele njegovoj popularnosti.
Područje se nalazi u suptropskoj monsunskoj klimatskoj zoni, koju obilježavaju blage temperature tijekom cijele godine, obilne oborine, mnogo sunčanih dana i povoljni uvjeti za razvoj bujne vegetacije, prenosi Klix.ba.
Is this a road above clouds?— Olivia Wong (互FO) (@OliviaWong123) June 17, 2024
It attracts me to #drive on the #road but needs the courage to do so.
Location: Pingtian #lake in Chizhou city, China’s Anhui province. #Travel #ChinaTravel #scenery pic.twitter.com/RI0aLZzC7f
Sliv jezera pretežno je prekriven šumama, a okolni krajolik odlikuje se bogatom i očuvanom vegetacijom karakterističnom za južni, brdoviti dio pokrajine Anhui.
Zahvaljujući očuvanoj prirodi, mirnom okruženju i atraktivnim vizualnim efektima koje stvara površina jezera, Pingtian iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja te se smatra jednom od najzanimljivijih prirodnih atrakcija pokrajine Anhui.
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