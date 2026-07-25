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jedinstven prirodni fenomen

VIDEO / Cesta koja izgleda kao da lebdi iznad vode. Kinesko "Ogledalo neba" oduševljava posjetitelje

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25. srp. 2026. 12:36
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Jezero UNSPLASH
Ilustracija: V T on Unsplash

Na jezeru Pingtian u istočnoj kineskoj pokrajini Anhui nalazi se prizor koji na prvi pogled djeluje nestvarno. Zahvaljujući jedinstvenom kutu promatranja, cesta uz jezero stvara optičku iluziju zbog koje se čini kao da automobili i motociklisti lebde iznad vodene površine.

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Savršen spoj mirnog jezera, neba i horizonta stvara efekt poznat kao "Ogledalo neba", prizor koji posljednjih godina privlači sve više turista i ljubitelja fotografije.

Jezero Pingtian smješteno je u jugoistočnom dijelu grada Chizhoua u kineskoj pokrajini Anhui. Na zapadu je povezano s lokalnim pritokama, među kojima su rijeke Qishan i Baiyang, dok se na sjeveroistoku ulijeva u moćnu rijeku Yangtze.

Ovo jezero ima i bogatu povijest. Izvorno se zvalo Baisha, a današnje ime dobilo je zahvaljujući stihovima slavnog kineskog pjesnika Li Baija iz razdoblja dinastije Tang, čije su pjesme pridonijele njegovoj popularnosti.

Područje se nalazi u suptropskoj monsunskoj klimatskoj zoni, koju obilježavaju blage temperature tijekom cijele godine, obilne oborine, mnogo sunčanih dana i povoljni uvjeti za razvoj bujne vegetacije, prenosi Klix.ba.

Sliv jezera pretežno je prekriven šumama, a okolni krajolik odlikuje se bogatom i očuvanom vegetacijom karakterističnom za južni, brdoviti dio pokrajine Anhui.

Zahvaljujući očuvanoj prirodi, mirnom okruženju i atraktivnim vizualnim efektima koje stvara površina jezera, Pingtian iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja te se smatra jednom od najzanimljivijih prirodnih atrakcija pokrajine Anhui.

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jezero kina ogledalo neba pingtian

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