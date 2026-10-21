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REZERVNA PODRŠKA

Novi "žetončići"? Dvojica oporbenjaka bila suzdržana pri glasovanju o povjerenju Plenkovićevoj Vladi

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N1 Info
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21. lis. 2026. 13:36
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnici Branko Kolarić i Ivica Baksa, koji formalno ne pripadaju vladajućoj većini, ostali su suzdržani tijekom glasovanja o povjerenju Vladi Andreja Plenkovića.

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Iako se parlamentarna većina zasad nije proširila, njihovo glasovanje pokazuje da se dvojica zastupnika nisu pridružila ostatku oporbe u pokušaju opoziva Vlade.

Riječ je o nezavisnom zastupniku Branku Kolariću, bivšem članu SDP-a, te Ivici Baksi iz Nezavisne platforme Sjever, stranke međimurskog župana Matije Posavca. Baksa u Hrvatskom saboru mijenja upravo Posavca.

Njihova suzdržanost pri glasovanju otvara pitanje njihova političkog pozicioniranja u Saboru. Premda formalno nisu dio vladajuće koalicije, nisu podržali ni oporbeni prijedlog za opoziv Plenkovićeve Vlade, piše Dražen Ciglenečki u Novom listu.

Kolarić i Baksa tako zasad ostaju izvan parlamentarne većine, ali se njihov odnos prema Vladi razlikuje od stava zastupnika koji su glasovali za njezin opoziv.

PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

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Teme
andrej plenković branko kolarić ivica baksa opoziv vlade vlada andreja plenkovića

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