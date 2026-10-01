PRIVEDENO 625 OSOBA
VIDEO / Zašto prosvjeduju učenici u Francuskoj? Blokade škola prerasle u nasilne sukobe s policijom
Prosvjedi francuskih srednjoškolaca zbog loših uvjeta u školama proširili su se diljem zemlje, a blokade pojedinih škola prerasle su u sukobe s policijom u kojima je ozlijeđeno više desetaka ljudi, dok je privedeno 625 osoba.
Francuske sigurnosne snage privele su 625 ljudi, dok su tijekom prosvjeda u srijedu ozlijeđena 83 policajca i pripadnika žandarmerije, piše Euronews.
Prosvjedi srednjoškolaca, koji su počeli zbog nezadovoljstva uvjetima u školama, proširili su se diljem zemlje i na pojedinim mjestima prerasli u sukobe s policijom.
Zašto francuski učenici prosvjeduju?
Učenici prosvjeduju zbog niza problema u francuskim srednjim školama. Žale se na rasporede, prevelike razrede i nedostatak nastavnika, ali i na pregrijane učionice tijekom ovogodišnjih toplinskih valova.
Pokret je počeo prošlog tjedna u regiji Île-de-France oko Pariza, a potom se proširio na druge gradove diljem zemlje. Učenici traže zamjenu nastavnika koji nedostaju, više sredstava za škole, obnovu školskih zgrada i "pristojne" uvjete za učenje.
Prosvjedima je u srijedu bilo obuhvaćeno ukupno 356 škola, rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez. Istaknuo je da je došlo do "širenja pokreta" te osudio "eskalaciju nasilja" ispred pojedinih škola.
Nuñez je osudio "napade na pripadnike snaga reda, bacanje predmeta, nasilje, verbalno zlostavljanje, pokušaje podmetanja požara i ono što predstavlja... urbano nasilje".
Učenici: Prosvjedi nisu usmjereni protiv drugih, želimo bolje uvjete u školama
Od početka nemira prošlog tjedna ozlijeđeno je 119 učenika i djelatnika škola, rekao je ministar obrazovanja Edouard Geffray.
Najpogođeniji su bili Pariz, Bordeaux na jugozapadu i Lyon na jugoistoku zemlje, kao i sjeverni grad Lille. Ondje je policija ponovno koristila suzavac tijekom sukoba, izvijestili su novinari AFP-a.
"Neophodno je da se naši učenici mogu vratiti u učionice, osobito oni kojima je to trenutačno onemogućeno", rekao je Geffray.
U Lilleu, gdje je jedna srednja škola posljednjih dana bila blokirana, učenici poručuju da njihov prosvjed nije usmjeren protiv drugih, već da žele bolje uvjete u školama.
"Ne odobravamo vandalizam; došli smo braniti svoja prava jer imamo užasne rasporede, u školi smo od 8 do 18 sati i to nije u redu", rekao je Juan, učenik srednje škole Montbello u Lilleu, za AFP.
Prosvjedi učenika poklopili se s prosvjedom u javnom sektoru
Prosvjedi i blokade počeli su prošlog tjedna, a u utorak su se poklopili sa širim štrajkom u javnom sektoru. Istodobno su se proširili na stotine škola diljem Francuske. U pojedinim gradovima prosvjednici su palili kante za smeće, bacali predmete i sukobljavali se s policijom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je boravio u Madridu, kritizirao je političare krajnje ljevice koje je optužio za "legitimiziranje nasilja".
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