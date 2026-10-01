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Prosvjedi prerasli u nasilje

VIDEO / Kaos u Francuskoj: Učenici zapalili škole i vatrogasna vozila

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N1info
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01. lis. 2026. 16:14
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2026-10-01T122810Z_2020480420_RC2BUNAWWHBO_RTRMADP_3_FRANCE-PROTEST
Abdul Saboor/REUTERS

Više sredstava, manje učenika u razredima i zgrade u boljem stanju. Već nekoliko dana srednjoškolci diljem Francuske iznose svoje zahtjeve blokirajući škole.

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Situacija se u četvrtak ujutro zaoštrila. Ispred nekoliko škola izbili su požari, a došlo je i do sukoba između srednjoškolaca i policije.

Najdramatičnije je bilo u Marseilleu, na jugu Francuske, gdje se okupilo nekoliko stotina mladih. Prema informacijama policije, skupina je okružila vatrogasno vozilo koje je stiglo intervenirati zbog požara u srednjoj školi Saint-Exupéry.

Napadači su vatrogasce prisilili da napuste vozilo, nakon čega su zapalili vatrogasni kamion. U istom gradu napadnut je i ravnatelj škole, a tužiteljstvo navodi da su ga napadači polili benzinom i pretukli. Za sada nema informacija o težini njegovih ozljeda.

Nasilje je izbilo i u Nantesu, na zapadu zemlje, gdje je u četvrtak požar zahvatio srednju školu Nelson Mandela. Zamjenik gradonačelnika Olivier Chateau rekao je za Franceinfo da je vatra stavljena pod kontrolu i da nitko nije ozlijeđen.

Prosvjedi i blokade francuskih škola počeli su prošlog tjedna, no posljednjih dana prerasli su u ozbiljan izazov za vladu premijera Sébastiena Lecornua. Dodatni problem za vlast predstavlja činjenica da je vlada upravo u četvrtak predstavila niz nepopularnih mjera štednje u sklopu proračuna za 2027. godinu.

2026-10-01T111927Z_1548928941_RC2BUNA9BHKX_RTRMADP_3_FRANCE-PROTEST
Abdul Saboor/REUTERS

U dosadašnjim prosvjedima ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a vlasti su privele stotine osoba, među kojima je najveći broj tinejdžera, prenosi tportal.

Učenici optužuju policiju za pretjeranu uporabu sile, uključujući suzavac. Vlada je osudila nasilje, ali priznaje da problemi s kojima se suočavaju francuske srednje škole postoje i da ih treba ozbiljno rješavati.

Teme
francuska prosvjedi učenici

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