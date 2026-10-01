Prosvjedi prerasli u nasilje
VIDEO / Kaos u Francuskoj: Učenici zapalili škole i vatrogasna vozila
Više sredstava, manje učenika u razredima i zgrade u boljem stanju. Već nekoliko dana srednjoškolci diljem Francuske iznose svoje zahtjeve blokirajući škole.
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Situacija se u četvrtak ujutro zaoštrila. Ispred nekoliko škola izbili su požari, a došlo je i do sukoba između srednjoškolaca i policije.
Najdramatičnije je bilo u Marseilleu, na jugu Francuske, gdje se okupilo nekoliko stotina mladih. Prema informacijama policije, skupina je okružila vatrogasno vozilo koje je stiglo intervenirati zbog požara u srednjoj školi Saint-Exupéry.
Napadači su vatrogasce prisilili da napuste vozilo, nakon čega su zapalili vatrogasni kamion. U istom gradu napadnut je i ravnatelj škole, a tužiteljstvo navodi da su ga napadači polili benzinom i pretukli. Za sada nema informacija o težini njegovih ozljeda.
🔥🇫🇷 ALERTE - Des lycéens ont INCENDIÉ un bus à Marseille. (témoins)pic.twitter.com/F2N7NdwokT— AlertesInfos (@AlertesInfos) October 1, 2026
Nasilje je izbilo i u Nantesu, na zapadu zemlje, gdje je u četvrtak požar zahvatio srednju školu Nelson Mandela. Zamjenik gradonačelnika Olivier Chateau rekao je za Franceinfo da je vatra stavljena pod kontrolu i da nitko nije ozlijeđen.
Prosvjedi i blokade francuskih škola počeli su prošlog tjedna, no posljednjih dana prerasli su u ozbiljan izazov za vladu premijera Sébastiena Lecornua. Dodatni problem za vlast predstavlja činjenica da je vlada upravo u četvrtak predstavila niz nepopularnih mjera štednje u sklopu proračuna za 2027. godinu.
U dosadašnjim prosvjedima ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a vlasti su privele stotine osoba, među kojima je najveći broj tinejdžera, prenosi tportal.
Učenici optužuju policiju za pretjeranu uporabu sile, uključujući suzavac. Vlada je osudila nasilje, ali priznaje da problemi s kojima se suočavaju francuske srednje škole postoje i da ih treba ozbiljno rješavati.
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