Trump promijenio ploču, Vanceu dao zadatak

CHIP SOMODEVILLA/Getty Images, AFP

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da Sjedinjenim Državama ne treba sporazum s Iranom te je potpredsjedniku JD-u Vanceu, koji je sudjelovao u nastojanjima da se okonča rat, naložio da "svu svoju pažnju" usmjeri na navodni kriminal i korupciju u gradovima i saveznim državama kojima upravljaju demokrati.

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Trumpova direktiva uslijedila je dan nakon što je Wall Street Journal izvijestio da Vance razmatra mogućnost održavanja izravnih mirovnih pregovora s jednim tvrdokornim iranskim sigurnosnim dužnosnikom te tjedan dana nakon što je potpredsjednik okrivio skupi rat s Iranom za težak poraz republikanaca na izborima na sredini mandata.

Trumpove izjave ukazuju na promjenu tona, s obzirom na to da je proteklih tjedana upućivao na to da bi Iran mogao biti spremniji na postizanje sporazuma u sukobu koji traje već osam mjeseci – i to nakon američkih izbora.

"Ne treba nam sporazum s Iranom. Ta su vremena davno prošla. Imamo njihov novac, stotine milijarda dolara, a imamo i njihov tjesnac!" napisao je Trump na društvenim mrežama, aludirajući na Hormuški tjesnac – ključan pomorski prolaz blizu Irana, gdje američka vojska nastoji osigurati siguran prolaz za međunarodni pomorski promet.

Trump je kazao i kako je od Vancea zatražio da se umjesto toga posveti unutarnjem pitanju koje mu je predsjednik ranije povjerio - da predvodi napore usmjerene na suzbijanje navodnih prijevara u gradovima i saveznim državama pod kontrolom demokrata širom Sjedinjenih Država.

"Naš bi se proračun mogao brzo URAVNOTEŽITI ispravljanjem ovih kriminalnih aktivnosti velikih razmjera. KORUPCIJA je u krvi demokratskog vodstva!" napisao je Trump u četvrtak.

Vanceov ured nije odmah odgovorio na upit za komentar.

Wall Street Journal u srijedu je objavio da Vance razmatra sastanak s visokim iranskim sigurnosnim dužnosnikom, što bi ga stavilo u središte mirovnih pregovora.

Reuters nije potvrdio informaciju o održavanju tih potencijalnih razgovora. Vance, kojega smatraju jednim od glavnih kandidata za republikansku predsjedničku nominaciju 2028. godine, prošli se tjedan, nakon što su demokrati nanijeli težak poraz republikancima na izborima na sredini mandata, distancirao od tog rata.

Potpredsjednik je za gubitke stranke djelomično okrivio trošak rata s Iranom. Rekao je i da je ranija preporuka o okončanju rata bila "razuman savjet".

Trump je na Vanceov stav odgovorio tako da je branio rat, smatrajući ga nužnim da bi se Iranu onemogućilo stjecanje nuklearnog oružja.