"Ne moramo ih napadati": Rubio tvrdi da Trump ima dovoljno snažan adut protiv Irana

Trump je priznao da je rat u Iranu bio jedan od razloga poraza republikanaca na prošlotjednim izborima za Kongres, a potpredsjednik J.D. Vance, kojeg se smatra potencijalnim Trumpovim nasljednikom po isteku mandata za dvije godine, bio je još izričitiji, rekavši: "Razlog našeg poraza upravo je rat."