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SAD ODUSTAJE OD NOVIH UDARA

"Ne moramo ih napadati": Rubio tvrdi da Trump ima dovoljno snažan adut protiv Irana

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Hina
|
10. stu. 2026. 17:50
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KENT NISHIMURA/AFP

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak kako je saveznicima iz skupine G7 poručio da američke gospodarske sankcije i pomorska blokada daju toliko dobre rezultate da predsjednik Donald Trump nema potrebe za vođenjem većih borbenih operacija u Iranu.

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Obraćajući se novinarima u Parizu nakon dvodnevnog sastanka sa saveznicima iz G7, Rubio je u više navrata odbacio tvrdnje da bi odustajanje od vojne akcije značilo pat-poziciju ili zadržavanje statusa quo.

"Gospodarska šteta koja se trenutačno nanosi Iranu iznimno je velika i raste i dalje. Svakim je danom sve veća", rekao je Rubio, dodavši da je Trump potvrdu takve procjene dobio i od regionalnih saveznika na Bliskom istoku.

Trump je u ponedjeljak izjavio kako do daljnjega planira odgoditi nove vojne napade na Iran nakon apela zemalja iz regije, uključujući i razgovore s katarskim premijerom u Bijeloj kući.

"Nemamo potrebe izvoditi vojne napade ako isti cilj postižemo gospodarskim sredstvima i gospodarskim pritiskom. To nije pat-pozicija", izjavio je Rubio. "Iran se nikada dosad nije suočio s tolikom nemogućnošću prodaje energenata na globalnom tržištu kao danas."

Trump je priznao da je rat u Iranu bio jedan od razloga poraza republikanaca na prošlotjednim izborima za Kongres, a potpredsjednik J.D. Vance, kojeg se smatra potencijalnim Trumpovim nasljednikom po isteku mandata za dvije godine, bio je još izričitiji, rekavši: "Razlog našeg poraza upravo je rat."

Teme
bliski istok iran marco rubio sad sjedinjene države

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