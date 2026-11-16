NVIDIA GUBI MILIJARDE
Trump umanjuje sumnje i želi Huangov povratak: "Možda i nije špijunka"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se ne protivi ideji da Jensen Huang ponovno preuzme kormilo američkog tehnološkog diva Nvidije, nakon što je podnio ostavku zbog skandala koji uključuje navodnu špijunažu i krijumčarenje čipova za umjetnu inteligenciju u Kinu.
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"Ne bi mi smetalo. (...) Mnogo ljudi želi da se Jensen vrati. To doista ne bi bila loša ideja”, izjavio je Donald Trump prije polijetanja za Aziju.
Jensen Huang, koji je na čelu tvrtke bio od 1993. godine, podnio je ostavku u četvrtak nakon polemike oko njegovih izvanbračnih veza, posebice s kineskom poslovnom ženom Alice Huang, osumnjičenom za špijunažu u korist Kine.
Alice Huang, koja nije u rodbinskoj vezi s Jensenom Huangom, vodila je tvrtku Megaspeed sa sjedištem u Singapuru, osumnjičenu da je krijumčarila najnovije Nvidijine čipove u Kinu unatoč ograničenjima koja su na snazi kako bi se očuvala prednost Sjedinjenih Država na području umjetne inteligencije.
"Možda i nije špijunka"
Prema riječima Donalda Trumpa u ponedjeljak, nacionalna sigurnost „nije bila ugrožena” zbog veze sada već bivšeg čelnika Nvidije i Alice Huang.
Alice Huang "možda i nije špijunka”, dodao je šef države.
Tijekom vikenda Elon Musk i nekoliko vodećih ljudi iz Silicijske doline, poput osnivača Ubera Travisa Kalanicka, potpisali su otvoreno pismo kojim traže povratak Jensena Huanga na njegovu dužnost.
Potpisnici traže od upravnog odbora grupacije da "vrati Jensena dok neovisna istraga ne utvrdi činjenice”, osim ako ne predoči "uvjerljive dokaze da je njegova smjena u interesu Nvidije”.
Nvidia potiče špekulativni balon?
Nvidia je pod njegovim vodstvom postala nezaobilazan ulagač u američkom tehnološkom sektoru, financirajući podatkovne centre i startupove, do te mjere da je stekla nadimak "središnje banke umjetne inteligencije”, ali i kritike da potiče špekulativni balon.
Tržišna kapitalizacija tvrtke smanjila se za više od 500 milijardi dolara od izbijanja skandala.
Njezini tromjesečni poslovni rezultati trebali bi biti objavljeni u utorak.
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