Alice Huang, koja nije u rodbinskoj vezi s Jensenom Huangom, vodila je tvrtku Megaspeed sa sjedištem u Singapuru, osumnjičenu da je krijumčarila najnovije Nvidijine čipove u Kinu unatoč ograničenjima koja su na snazi kako bi se očuvala prednost Sjedinjenih Država na području umjetne inteligencije.