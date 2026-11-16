Komora medicinskih sestara u posjedu dvosatne snimke: "Jednako je mučna kao i ona od osam minuta"

Hrvatska komora medicinskih sestara pregledala je cjelovitu, dvosatnu snimku događaja iz sobe 11A u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a ne samo osam minuta snimke koje su dosad dospjele u javnost. Predsjednik Komore Mario Gazić potvrdio je za net.hr. da snimka prikazuje postupanje prema pacijentu i razdoblje prije događaja koji su izazvali zgražanje javnosti.