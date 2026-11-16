POKREĆU DISCIPLINSKI POSTUPAK
Komora medicinskih sestara u posjedu dvosatne snimke: "Jednako je mučna kao i ona od osam minuta"
Unutarnji nadzor u klinici Sveti Ivan je završen, a Hrvatska komora medicinskih sestara u posjedu je dvosatne snimke iz sobe 11 A te pokreće disciplinski postupak
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Hrvatska komora medicinskih sestara pregledala je cjelovitu, dvosatnu snimku događaja iz sobe 11A u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a ne samo osam minuta snimke koje su dosad dospjele u javnost. Predsjednik Komore Mario Gazić potvrdio je za net.hr. da snimka prikazuje postupanje prema pacijentu i razdoblje prije događaja koji su izazvali zgražanje javnosti.
"Pregledali smo snimku koja je puno duža, koja pokazuje onaj postupak i puno prije, tako da imamo kompletnu snimku cijelog trajanja od dva sata te hospitalizacije u toj sobi", rekao je Gazić.
Snimka od dva sata je, kaže - jednako mučna. Dodao je da ni ostatak snimke bitno ne odudara od onoga što je javnost već imala priliku vidjeti. Međutim, Komora još nema podatke o identitetima svih osoba koje se pojavljuju na snimci.
"Ne znamo poimence tko je tko na snimci, tako da ćemo to dodatno zatražiti od Jankomira da možemo prepoznati tko je sestra, a tko liječnik kako bismo mogli tražiti odgovornost", pojasnio je Gazić.
Komora pokreće disciplinski postupak
Nakon utvrđivanja identiteta zaposlenika slijede dodatna ispitivanja i mogući disciplinski postupci. Svi će biti pozvani pred Sud Komore. Očitovanja medicinskih sestara i tehničara već su zaprimljena, osim od onih koji su od prošlog tjedna u pritvoru.
Hrvatska liječnička komora u četvrtak je zatražila očitovanja svih liječnika koji su sudjelovali u zbrinjavanju pacijenta.
U međuvremenu je jedna liječnica uhićena. Dvoje zaposlenika koji su na dan događaja bili u smjeni i dalje rade, dok su ostali na bolovanju. Riječ je o 12 posto od ukupno 420 zaposlenih.
Unatoč tome, u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan tvrde da se rad odvija bez poteškoća.
"Mi smo osigurali da se sve odvija neometano. Odjeli su popunjeni, smjene su popunjene, dežurstva su organizirana, prijema ima jednako kao i do sada. Čak je ovaj vikend bio i povećan broj prijema", izjavila je v. d. ravnateljice Klinike Lidija Hrastić-Novak.
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