Istraživanje: Drevni DNK otkrio smrtonosnu epidemiju kuge u Sibiru prije 5500 godina

Prema istraživačima, epidemija je bila posebno smrtonosna za mlađe osobe, što zaključuju na temelju strukture pokopanih. To pripisuju genetskim obilježjima tadašnjih sojeva bakterije, koja više nisu prisutna u današnjim varijantama patogena. Dodaju i da otkriće podupire teoriju prema kojoj su svisci bili izvorni domaćini bakterije te da je kuga nastala u središnjoj ili sjeveroistočnoj Aziji prije nego što se proširila Euroazijom.