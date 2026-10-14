STRAŠNA TRAGEDIJA
Užas u Sloveniji: Vozio unatrag na autocesti, dvoje ljudi poginulo, dijete životno ugroženo
U sudaru su poginuli putnici koji su sjedili na stražnjim sjedalima osobnog automobila, dok je dijete zadobilo teške ozljede.
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U teškoj prometnoj nesreći koja se tijekom noći dogodila na štajerskoj autocesti kod odmorišta Lukovica u smjeru Maribora život su izgubila dva rumunjska državljanina, dok je dijete s francuskim državljanstvom zadobilo teške ozljede te mu je život ugrožen. Još su tri osobe lakše ozlijeđene.
Kako je priopćila Policijska uprava Ljubljana, prema dosad poznatim informacijama, 28-godišnji vozač osobnog automobila s rumunjskim izvoznim registarskim oznakama zaustavio se u desnom prometnom traku nakon izlaza za odmorište Lukovica te krenuo voziti unatrag. U tom je trenutku u njegov automobil udario vozač kombija koji je dolazio iza njega.
U sudaru su poginuli putnici koji su sjedili na stražnjim sjedalima osobnog automobila, dok je dijete zadobilo teške ozljede. Vozač i suputnica na prednjim sjedalima, oboje rumunjski državljani, kao i slovenski vozač kombija, lakše su ozlijeđeni.
Policija zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nastavlja prikupljati informacije, a o utvrđenim činjenicama obavijestit će nadležno državno odvjetništvo.
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