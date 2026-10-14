Užas u Sloveniji: Vozio unatrag na autocesti, dvoje ljudi poginulo, dijete životno ugroženo

Kako je priopćila Policijska uprava Ljubljana, prema dosad poznatim informacijama, 28-godišnji vozač osobnog automobila s rumunjskim izvoznim registarskim oznakama zaustavio se u desnom prometnom traku nakon izlaza za odmorište Lukovica te krenuo voziti unatrag. U tom je trenutku u njegov automobil udario vozač kombija koji je dolazio iza njega.