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STRAŠNA TRAGEDIJA

Užas u Sloveniji: Vozio unatrag na autocesti, dvoje ljudi poginulo, dijete životno ugroženo

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N1 Slovenija
|
14. lis. 2026. 11:02
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slovenija policija, slovenska policija
N1/Ilustracija

U sudaru su poginuli putnici koji su sjedili na stražnjim sjedalima osobnog automobila, dok je dijete zadobilo teške ozljede.

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U teškoj prometnoj nesreći koja se tijekom noći dogodila na štajerskoj autocesti kod odmorišta Lukovica u smjeru Maribora život su izgubila dva rumunjska državljanina, dok je dijete s francuskim državljanstvom zadobilo teške ozljede te mu je život ugrožen. Još su tri osobe lakše ozlijeđene.

Kako je priopćila Policijska uprava Ljubljana, prema dosad poznatim informacijama, 28-godišnji vozač osobnog automobila s rumunjskim izvoznim registarskim oznakama zaustavio se u desnom prometnom traku nakon izlaza za odmorište Lukovica te krenuo voziti unatrag. U tom je trenutku u njegov automobil udario vozač kombija koji je dolazio iza njega.

U sudaru su poginuli putnici koji su sjedili na stražnjim sjedalima osobnog automobila, dok je dijete zadobilo teške ozljede. Vozač i suputnica na prednjim sjedalima, oboje rumunjski državljani, kao i slovenski vozač kombija, lakše su ozlijeđeni.

Policija zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nastavlja prikupljati informacije, a o utvrđenim činjenicama obavijestit će nadležno državno odvjetništvo.

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Teme
autocesta nesreća slovenija

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