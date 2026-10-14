Baden-Württemberg
Dječji brakovi u Njemačkoj: Zabilježeno više od 350 slučajeva, među nevjestama i djevojčice od 11 godina
Zastupničko pitanje dvoje članova AfD-a u parlamentu Baden-Württemberga otkrilo je 358 brakova u kojima su sudjelovale maloljetne osobe, no dosad je samo osam takvih brakova pravomoćno poništeno.
U njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg od 2012. godine službeno je zabilježeno ukupno 358 takozvanih dječjih brakova. Samo osam tih prisilnih brakova dosad je pravomoćno poništeno. Prema navodima nadležnih tijela, preostalih 350 slučajeva zaključeno je na druge načine, piše Euronews.
Ovi zabrinjavajući podaci proizlaze iz odgovora vlade Baden-Württemberga na zastupničko pitanje koje su podnijeli zastupnici Alternative za Njemačku (AfD) Nikolaos Boutakoglou i Emely Knorr.
Za prikupljanje podataka nadležno je regionalno upravno tijelo u Tübingenu, a odgovor je dostavilo Ministarstvo unutarnjih poslova.
Jedanaestogodišnja djevojčica iz Iraka udana za sedamnaestogodišnjaka
Osam pravomoćnih poništenja brakova provedeno je između 2018. i 2024. godine. Među dokumentiranim slučajevima bio je brak jedanaestogodišnje djevojčice iz Iraka sa sedamnaestogodišnjim Iračaninom, koji je poništen 2020. godine.
Još 2018. godine poništen je brak četrnaestogodišnje djevojčice iz Afganistana s tridesetogodišnjim muškarcem. Godine 2024. zabilježena su još dva poništenja: jedno se odnosilo na šesnaestogodišnju njemačku državljanku i dvadesetpetogodišnjeg Pakistanca, a drugo na šesnaestogodišnju Sirijku i dvadesetsedmogodišnjeg muškarca iz iste zemlje.
Zastupnik Nikolaos Boutakoglou napisao je na Facebooku da je riječ o „doista strašnoj“ pojavi, ali da se o toj temi govori kao o tabuu. Prema vlastitim navodima, ministarstvo se bavi isključivo takvim brakovima sklopljenima u inozemstvu.
U Njemačkoj je od ljeta 2017. godine na snazi Zakon o suzbijanju dječjih brakova. Bundestag je 2024. usvojio nova pravila za zaštitu maloljetnika u brakovima sklopljenima u inozemstvu.
Stotine slučajeva bez državne intervencije
Znatno veći broj slučajeva zaključenih na druge načine otvara pitanja o tome što se dogodilo s tim brakovima. Za razdoblje od 2015. do 2026. godine regionalno upravno tijelo navodi ukupno 350 postupaka u kategoriji „ostali načini zaključenja postupka“.
No što se dogodilo s preostalim dječjim brakovima? Pokrajinska vlada među razlozima navodi smrt jednog od supružnika, punoljetnost, odluku da se ne traži poništenje braka ili sklapanje novog braka u inozemstvu. U tim slučajevima, dakle, nije došlo do pravomoćnog poništenja braka.
U evidenciji za 2023. godinu nalazi se i slučaj dvanaestogodišnje djevojčice iz Afganistana koja je bila udana za dvadesetjednogodišnjeg Afganistanca. U statistici se više puta pojavljuju i djevojčice u dobi od 13 i 14 godina.
Najnoviji unosi u evidenciji odnose se na 2026. godinu. Među njima su i brakovi šesnaestogodišnjih i sedamnaestogodišnjih djevojaka s punoljetnim muškarcima. Statistika bilježi dob supružnika u trenutku sklapanja braka i njihova državljanstva.
Prema Ministarstvu unutarnjih poslova, u trenutku odgovora na zastupničko pitanje nije bio u tijeku nijedan sudski postupak za poništenje dječjeg braka.
Zastupnica Emely Knorr, koja je sudjelovala u podnošenju pitanja, poručila je na Instagramu:
„Dječji brakovi nespojivi su s našim vrijednostima. Djeca imaju pravo na sigurnost, obrazovanje i budućnost o kojoj će sama odlučivati. Zato su nam potrebni učinkovita zaštita, pravodobna intervencija i odlučno djelovanje protiv prisilnih brakova.“
Koliko je učenika pogođeno?
Dvoje zastupnika željelo je doznati kakav utjecaj prisilni brakovi imaju na školovanje djece.
Ministarstvo obrazovanja objasnilo je da se takvi podaci ne prikupljaju. Prema navodima pokrajinske vlade, ne raspolaže ni informacijama o državama u kojima su evidentirani brakovi sklopljeni.
Bilježe se dob i državljanstvo u trenutku sklapanja braka jer su ti podaci važni za moguće postupke poništenja.
Zastupnici su također pitali koliko je često savjetovalište YASEMIN, koje se financira iz pokrajinskog proračuna, bilo uključeno u slučajeve prisilnih brakova među učenicima škola u Baden-Württembergu.
U odgovoru od 9. rujna 2026. Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da savjetovalište ne razvrstava slučajeve prema tome pohađaju li osobe koje traže savjet školu niti prema školskoj godini.
Umjesto toga, slučajevi se evidentiraju prema dobi pogođenih osoba i kalendarskoj godini. Točan broj savjetovanja stoga ostaje nepoznat.
Prijetnja prisilnim brakom: Zabilježeno 80 slučajeva
Tijekom 2025. godine savjetovalište YASEMIN zabilježilo je ukupno 271 slučaj savjetovanja. U 80 slučajeva osobama je prijetila opasnost od prisilnog sklapanja braka. Među njima su bile 33 maloljetne osobe.
Četvero maloljetnika bilo je mlađe od 12 godina, petero ih je imalo 12 godina, a još dvoje 13 godina.
Savjetovalište razlikuje osobe kojima prijeti prisilni brak od onih koje traže pomoć zbog drugih problema, ali ne provodi analize povezane sa školovanjem.
Prema riječima zastupnika, povod za podnošenje zastupničkog pitanja bio je popis hitnih mjera organizacije za ženska prava Terre des Femmes, objavljen krajem srpnja 2026. godine, koji je prvenstveno namijenjen nastavnom osoblju.
Prema njemačkom zakonodavstvu, osobe do navršene 14. godine smatraju se djecom, dok se osobe u dobi od 14 do 18 godina smatraju adolescentima.
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