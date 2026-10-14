Oglasio se Vatikan
Novi detalji o zdravstvenom stanju pape Lava: Što slijedi nakon operacije?
Papa Lav XIV. proveo je mirnu noć nakon operacije pluća, priopćio je Vatikan u srijedu.
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Papa se oporavlja u rimskoj bolnici Gemelli nakon što mu je u utorak operacijom uklonjen zloćudni tumor iz desnog plućnog krila.
U priopćenju Vatikan navodi da je operacija „uspješno završena, prema planu i u predviđenom vremenu”, dodajući da se papa vratio u svoju sobu na desetom katu bolnice, na odjelu pokraj papinskog apartmana u kojem je prije godinu i pol bio hospitaliziran papa Franjo.
Sedamdesetjednogodišnji papa podvrgnut je operaciji koja je trajala 90 minuta, nakon čega je Vatikan priopćio da se „normalno probudio”, javlja Euronews.
Tijekom operacije uklonjen mu je dio plućnog krila, a sada se čekaju rezultati pretraga koji će pokazati je li se rak proširio.
U priopćenju se ne spominje daljnje liječenje, a Vatikan navodi da liječnici zasad ne razmatraju kemoterapiju ni druge oblike terapije dok ne stignu dodatni nalazi.
Stručnjaci ističu da će mnogo toga ovisiti o tome koliko je rak uznapredovao i je li se proširio na druge dijelove tijela.
Međutim, Vatikan je priopćio da je bolest otkrivena u ranoj fazi i da je tumor lokaliziran, što su dva važna čimbenika za prognozu bolesti.
Tijekom operacije deseci vjernika molili su se za papino zdravlje u bolničkoj kapelici.
Pope Leo XIV’s first night in Rome’s Gemelli Hospital was calm. Further information is expected later in the day. https://t.co/5dxih9kI4g— Vatican News (@VaticanNews) October 14, 2026
Hoće li oporavak utjecati na papino putovanje u Južnu Ameriku u studenome?
Operacija je otvorila pitanje hoće li papa, rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, moći ostvariti planirano putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga.
Vatikan je priopćio da bi papin oporavak trebao trajati otprilike tjedan dana te da su sve njegove audijencije otkazane do 20. listopada.
Ipak, zasad nije jasno hoće li poglavar Katoličke Crkve idućeg mjeseca moći otputovati u Južnu Ameriku.
Onkolozi pacijentima uglavnom savjetuju da izbjegavaju putovanje zrakoplovom tri tjedna nakon operacije, što papi ostavlja tek dovoljno vremena za oporavak prije planiranog puta.
Posjet bi trebao biti najdulje putovanje njegova pontifikata dosad, a uključivao bi više od 31.000 kilometara, 12 letova zrakoplovom i dva putovanja helikopterom.
„Odlučio se što prije podvrgnuti operaciji kako ne bi morao mijenjati planove za buduća putovanja u inozemstvo, stoga nema razloga za zabrinutost jer nije riječ o hitnom slučaju”, izjavio je tokijski kardinal Kikuchi Tsutomu, koji se s papom susreo u ponedjeljak.
Ova operacija ujedno je prva hospitalizacija pape Lava XIV. otkako je 8. svibnja 2025. postao poglavar Katoličke Crkve.
Vatikan je tradicionalno bio suzdržan u objavljivanju informacija o zdravstvenom stanju papa, no tijekom pontifikata njegova prethodnika, pape Franje, postao je otvoreniji. Papa Franjo javno je govorio o svojim zdravstvenim problemima.
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