AI KAO ORUŽJE
Šef Microsofta upozorava: Perilice rublja i mlijeko podliježu strožim pravilima nego umjetna inteligencija
Predsjednik Microsofta Brad Smith rekao je da se proizvodnja mlijeka i bijele tehnike trenutno više nadziru od umjetne inteligencije, javlja u ponedjeljak BBC.
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Smith naglašava potrebu za globalnim sigurnosnim pravilima. To uključuje zakonsku obvezu obavještavanja žrtava ako im sustav ugrozi odmetnuti AI agent, ali i uvođenje vanjskih revizora bez čijeg se odobrenja novi proizvodi ne bi smjeli pustiti na tržište.
Ovim se stavovima izravno suprotstavio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se zalaže za samoregulaciju tehnološkog sektora kako američke tvrtke ne bi izgubile korak pred kineskim konkurentima.
"Sada se vaša perilica rublja mora pridržavati više sigurnosnih pravila nego AI. Svako mlijeko koje vidite u trgovini podliježe sigurnosnim pravilima i inspekciji", rekao je Smith.
Pozivi na regulaciju i kontrolu umjetne inteligencije pojačali su se nakon što su vodeći stručnjaci kazali da predstavljaju prijetnju za čovječanstvo.
Smith je AI nazvao "oruđem i oružjem" koje je hitno potrebno regulirati.
"Počnimo danas", pozvao je.
Naglasio je da tvrtke trebaju "kočnice za izvanredne situacije", odnosno sklopke za isključivanje, kako bi se umjetna inteligencija zaustavila ili usporila u slučaju da se na neki način otme kontroli.
Također je rekao bi trebala postojati pravna obaveza za tvrtke da pišu "izvješća o incidentima" te obavijeste žrtve u slučaju da se tehnologija 'odmetne'. Predložio je i da neovisni vladini revizor odobravaju nove tehnologije.
"Znamo kako to raditi za druge proizvode", kazao je Smith. "Trebali bismo nadograditi to znanje i razmišljati o tome kako to primijeniti na AI".
Smith je dodao da je Ujedinjeno Kraljevstvo najbolje pozicionirano za oblikovanje takvih globalnih pravila zbog svojeg instituta za sigurnost AI-ja (AISI) pokrenutog tijekom vlade bivšeg premijera Rishija Sunaka.
"U svijetu tehnologije, u tehnološkom sektoru, većina ljudi koje poznajem bi da ih pitate da imenuju zemlju koja predvodi u ovoj tehničkoj sposobnosti, rekla da je to veoma jednostavno: Ujedinjeno Kraljevstvo. Oni su najbolji".
Smithovi stavovi vrlo se razlikuju od Trumpovih, budući da američki predsjednik vjeruje kako bi Sjedinjene Američke Države trebale napredovati što je brže moguće kada je riječ o umjetnoj inteligenciji.
Međutim, Smith ne misli da bi se američka vlada protivila regulaciji tehnologije koju bi predvodilo Ujedinjeno Kraljevstvo, iako se to možda čini iz Trumpovih komentara. Smatra da bi SAD bio spremniji prihvatiti standarde UK-a nego one Europske unije.
"U Washingtonu ljudi ne gledaju na UK i London kao što gledaju na Bruxelles, i to je prednost", istaknuo je Smith.
Upozoravajući na hitnost situacije, dodao je: "Kada pogledate AI agente koji su se oteli ljudskoj kontroli i modele koji su toliko moćni da ugrožavaju globalnu kibernetičku sigurnost, rekao bih da je kucnuo trenutak za reakciju."
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