Francuska napušta Windows na milijunima računala. I nisu jedini

"Digitalna suverenost jednako je važna kao energetska suverenost", rekao je. Francuska žandarmerija je, s druge strane, primjer da se to već jednom uspješno napravilo: njezinih 103.164 radne stanice rade na GendBuntuu, vlastitoj Linux distribuciji koju je služba uvela još 2008., uz godišnju uštedu od oko dva milijuna eura na licencama i sniženje ukupnog troška vlasništva za oko 40 posto.