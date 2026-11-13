Iz Kremlja su u petak poručili da Rusija nema ništa protiv sudjelovanja europskih država u pregovorima o miru u Ukrajini, pod uvjetom da smatraju kako doista žele pridonijeti postizanju mira. Ruski dužnosnici istodobno su pozvali na postizanje šireg dogovora o europskoj sigurnosnoj arhitekturi prije nego što se počne raspravljati o konkretnim pitanjima vezanima uz rat.