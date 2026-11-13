PORUKA IZ KREMLJA
Europa dogovorila tko ići na pregovore o Ukrajini. Moskva: Nemamo ništa protiv, ali imamo uvjet
Europski čelnici dogovorili su da će u budućim pregovorima o završetku rata u Ukrajini Europu predstavljati pet država, zajedno s institucijama Europske unije, nakon višemjesečnih nesuglasica oko toga tko bi trebao zastupati europske interese.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u petak je objavio da će europski pregovarački tim činiti pet velikih vojnih sila: Velika Britanija, koja nije članica EU-a, te Francuska, Njemačka, Italija i Poljska. U pregovorima će sudjelovati i predstavnici europskih institucija.
"Europa mora govoriti jednim jasnim i jedinstvenim glasom u svim raspravama koje oblikuju budućnost Ukrajine i sigurnost našeg kontinenta. U konačnici, riječ je o zajedničkom naporu", poručio je Costa na konferenciji za novinare nakon sastanka europskih čelnika u Dublinu, piše Reuters.
Kremlj: Nemamo ništa protiv sudjelovanja Europe u pregovorima, ali pod jednim uvjetom
Iz Kremlja su u petak poručili da Rusija nema ništa protiv sudjelovanja europskih država u pregovorima o miru u Ukrajini, pod uvjetom da smatraju kako doista žele pridonijeti postizanju mira. Ruski dužnosnici istodobno su pozvali na postizanje šireg dogovora o europskoj sigurnosnoj arhitekturi prije nego što se počne raspravljati o konkretnim pitanjima vezanima uz rat.
Njemački kancelar Friedrich Merz ocijenio je takve poruke Kremlja kao "istu staru igru". Istaknuo je da su Europa i Sjedinjene Američke Države usuglasile jasan stav.
"Neće biti razgovora o Ukrajini bez Ukrajine, kao što neće biti razgovora o Europi bez Europe. Osim toga, nema potrebe razgovarati o europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Ona već postoji", rekao je Merz novinarima tijekom sastanka na vrhu.
Trumpov zet započeo razgovore o europskoj sigurnosti
Američki pregovarač Jared Kushner izjavio je u četvrtak u Moskvi da je započeo razgovore s europskim partnerima o sigurnosnoj arhitekturi europskog kontinenta.
Predstavnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Europske unije ovog su tjedna sudjelovali u razgovorima Rusije i Ukrajine u Abu Dhabiju. I Moskva i Kijev tada su spomenuli određeni napredak, no nije bilo naznaka pomaka u rješavanju ključnih pitanja, poput teritorijalnih sporova.
Prema riječima dužnosnika Europske unije, u budućim pregovorima Europu bi trebali predstavljati savjetnici za nacionalnu sigurnost iz pet navedenih država, uz izaslanike Europske komisije i Europskog vijeća. Očekuje se i sudjelovanje NATO-a.
Rusija je prije invazije na Ukrajinu 2022. godine zahtijevala povlačenje snaga NATO-a iz država koje su se Savezu pridružile nakon 1997. godine. NATO je taj zahtjev odbio.
Europa upozorava na rusku zamku
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorila je da ruski pozivi na razgovore o europskoj sigurnosnoj arhitekturi mogu skrenuti pozornost s potrebe za postizanjem primirja. Latvijski premijer Andris Kulbergs takve je razgovore nazvao "zamkom".
Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je važno izbjeći nepotrebne ustupke Rusiji.
"Moje je stajalište dijelilo mnogo drugih: ne može biti preispitivanja europske sigurnosne arhitekture – upravo to Putin zahtijeva", rekao je.
Tijekom sastanka održanog u četvrtak čelnici Poljske, baltičkih i nordijskih država upozorili su na opasnost od pokretanja rasprava sa SAD-om ili Rusijom o europskoj sigurnosnoj arhitekturi, naveli su jedan europski diplomat i jedan europski dužnosnik.
Četrdeset europskih država, koje su se u četvrtak okupile u Dublinu u širem formatu, potpisalo je deklaraciju kojom su poručile da se o svim pitanjima koja utječu na europsku sigurnost mora odlučivati uz sudjelovanje Europljana.
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