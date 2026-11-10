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Sindikat pravosudne policije

Jelenko Krešo: "Remetinec puca po šavovima, imamo ministarstvo obećanja i šarenih laži"

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N1 Info
|
10. stu. 2026. 16:36
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Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve težem stanju u hrvatskom zatvorskom sustavu, prenapučenosti zatvora, nedostatku zaposlenika i incidentu u Remetincu tijekom kojeg su 42 zatvorenika odbila vratiti se sa šetnje u svoje sobe. Upozorio je da se problemi godinama gomilaju, dok konkretna rješenja izostaju, te pozvao odgovorne u Ministarstvu pravosuđa da preuzmu odgovornost.

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