Sindikat pravosudne policije
Jelenko Krešo: "Remetinec puca po šavovima, imamo ministarstvo obećanja i šarenih laži"
N1 Info
|
10. stu. 2026. 16:36
|
0komentara
Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve težem stanju u hrvatskom zatvorskom sustavu, prenapučenosti zatvora, nedostatku zaposlenika i incidentu u Remetincu tijekom kojeg su 42 zatvorenika odbila vratiti se sa šetnje u svoje sobe. Upozorio je da se problemi godinama gomilaju, dok konkretna rješenja izostaju, te pozvao odgovorne u Ministarstvu pravosuđa da preuzmu odgovornost.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas