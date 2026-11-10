Jelenko Krešo: "Remetinec puca po šavovima, imamo ministarstvo obećanja i šarenih laži"

Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve težem stanju u hrvatskom zatvorskom sustavu, prenapučenosti zatvora, nedostatku zaposlenika i incidentu u Remetincu tijekom kojeg su 42 zatvorenika odbila vratiti se sa šetnje u svoje sobe. Upozorio je da se problemi godinama gomilaju, dok konkretna rješenja izostaju, te pozvao odgovorne u Ministarstvu pravosuđa da preuzmu odgovornost.

Podijeli

Oglas