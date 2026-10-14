n1 studio uživo
Kekin pobrojala kada je u Saboru osjetila "susramlje"
N1 Info
|
14. lis. 2026. 13:24
|
0komentara
Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin bila je gošća naše Hanan Nanić s kojim je razgovarala o raspravi u Saboru o opozivu premijera Andreja Plenkovića i njegovom izvješću o stanju nacije.
Oglas
PROČITAJTE JOŠ
Vijesti
|
prije 47 min.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 14 min.|
Crna kronika
|
prije 27 min.|
Oglas
Oglas