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UZBUNA NA GRANICI S UKRAJINOM

Rumunjska hitno podigla borbene zrakoplove F-16: Radari otkrili tri zračna cilja blizu granice

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N1 Info
|
14. lis. 2026. 11:59
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AFP
ROMAN PILIPEY/AFP

Rumunjska je u srijedu ujutro podigla borbene zrakoplove F-16 nakon što su radarski sustavi otkrili tri zračna cilja u blizini granice s Ukrajinom, priopćilo je rumunjsko Ministarstvo nacionalne obrane.

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Prema informacijama ministarstva, neidentificirani zračni ciljevi kretali su se u blizini ukrajinskog naselja Vylkove, nedaleko od rumunjskog teritorija.

Zbog moguće sigurnosne prijetnje rumunjske su vlasti aktivirale sustav upozoravanja stanovništva na sjeveru okruga Tulcea, uz granicu s Ukrajinom.

Građanima poslana hitna upozorenja

Nacionalni vojni zapovjedni centar obavijestio je Generalni inspektorat za izvanredne situacije kako bi se poduzele potrebne mjere zaštite stanovništva.

Stanovnicima ugroženog područja u 6.39 sati poslana je hitna poruka putem nacionalnog sustava RO-Alert.

Istodobno su iz rumunjskih zračnih baza poletjela dva borbena zrakoplova F-16 te višenamjenski helikopter IAR-330 SOCAT.

Zračni ciljevi nisu ušli u rumunjski prostor

Rumunjsko Ministarstvo obrane potvrdilo je da, prema podacima radarskog nadzora, nijedan od triju uočenih zračnih ciljeva nije ušao u rumunjski zračni prostor, javlja N1 BiH.

Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju, a ministarstvo je najavilo objavu dodatnih informacija kada budu dostupne.

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Teme
nato rat u ukrajini rumunjska rusija ukrajina

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