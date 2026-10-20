Kolar o lošoj percepciji pravosuđa: Pravda koja ne dođe na vrijeme nije pravda

Sutkinja i zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar gostovala je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je, nakon kritika ministra pravosuđa Damira Habijana na komunikaciju sudaca s javnošću, govorila o ograničenjima u objašnjavanju sudskih odluka, percepciji pravosuđa i mogućnostima poboljšanja komunikacije s građanima.

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