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TRAGEDIJA U EKVADORU

Križ se srušio na svećenika usred mise i usmrtio ga: Potresni prizori zabilježeni u prijenosu uživo

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N1 Info
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20. lis. 2026. 12:35
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Screenshot Arquidiócesis de Guayaquil/Facebook
Arquidiócesis de Guayaquil/Facebook

Svećenik u Ekvadoru poginuo je nakon što je na njega tijekom mise pao veliki drveni križ. Tragedija se dogodila u crkvi, a misa se u tom trenutku prenosila uživo putem interneta.

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Patricio Alfredo Sánchez Molinari preminuo je u subotu u crkvi Perpetuo Socorro u gradu Guayaquilu, na jugu Ekvadora, priopćila je tamošnja nadbiskupija u ponedjeljak na Facebooku.

Križ ga udario u glavu pred okupljenim vjernicima

Na snimci nesreće vidi se kako Sánchez predvodi misu kad se veliki drveni križ, koji je stajao na oltaru iza njega, iznenada prevrnuo i udario ga u glavu.

U crkvi su se odmah začuli povici okupljenih vjernika, a nekoliko ljudi potrčalo je prema svećeniku kako bi mu pomogli, javlja CNN.

Prema informacijama ekvadorske televizije Ecuavisa, svećenik se u trenutku tragedije pripremao predvoditi obred vjenčanja.

Održana misa u spomen na preminulog svećenika

Dan nakon tragedije, u nedjelju, u crkvi je održana misa zadušnica za preminulog svećenika, koju je predvodio kardinal Luis Cabrera, nadbiskup Guayaquila.

"Zahvalni smo na svim izrazima sućuti koji pristižu iz cijelog svijeta, a posebno na vašim molitvama za vječni pokoj duše Patricia Sáncheza", poručili su iz nadbiskupije.

Prema pisanju Ecuavise, policija se zasad nije oglasila o okolnostima nesreće.

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Teme
patricio alfredo sánchez molinari ekvador katolička crkva križ pad križa svećenik

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