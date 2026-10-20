Kako smo od "Ustani bane" stigli do "ustani Adolfe"? U Saboru traže potpunu zabranu ustaških pozdrava i znakovlja

Bakić je pozvao da se zakonom precizno, nedvosmisleno i beziznimno zabrane ustaški pozdravi, pokliči i znakovlja te zauvijek iz političkog govora i javnog prostora izbace dvostruke konotacije. Uz to, zauzeo se da se pjevače i i simpatizere NDH uklone iz javnog života, a u obrazovni sustav vratiti jasne informacije o tome da je NDH bila zločinačka država s rasnim zakonima.