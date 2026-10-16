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Kovač o divljanju u Splitu: Ovdje posla ima i SOA
N1 Info
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16. lis. 2026. 13:50
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Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao incidente u Splitu prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa. Oštro je osudio ponašanje dijela navijača, poručivši da je riječ o sramoti za Hajduk, Split i Hrvatsku.
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