Kovač o divljanju u Splitu: Ovdje posla ima i SOA

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao incidente u Splitu prije i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa. Oštro je osudio ponašanje dijela navijača, poručivši da je riječ o sramoti za Hajduk, Split i Hrvatsku.

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