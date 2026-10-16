Policija pozvala medije da im ustupe video ili fotografije kortea Torcide kroz Split

Tijekom osiguranja utakmice u službene prostorije policije privedeno je ukupno 28 osoba, a svi privedeni bili su domaći navijači. Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije.