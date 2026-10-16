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150 PRIVEDENIH U DVA DANA

Policija pozvala medije da im ustupe video ili fotografije kortea Torcide kroz Split

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Hina
|
16. lis. 2026. 13:42
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PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitska je policija tijekom osiguranja utakmice između Hajduka i Ajaxa, koja je odigrana u četvrtak na Poljudu, ukupno privela 28 domaćih navijača kod kojih je pronašla pirotehnička sredstva, ali i razne druge rekvizite koji su mogli naštetiti prisutnima.

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Utakmicu između Hajduka i Ajaxa pratilo je 31.273 gledatelja, od kojih je bilo 1413 navijača gostujuće momčadi, i na njoj nisu zabilježeni događaji s elementima nasilnog ponašanja, objavila je policija.

Tijekom osiguranja utakmice u službene prostorije policije privedeno je ukupno 28 osoba, a svi privedeni bili su domaći navijači. Razlozi privođenja odnosili su se na posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom te ostale prekršaje i preventivna postupanja policije. 

Razilazak posjetitelja nakon završetka utakmice protekao je uredno. Policijski službenici su obavili prepratu gostujućih navijača i gostujuće momčadi​ te nisu zabilježeni incidenti ni potreba za dodatnim policijskim postupanjem.

Ukupno privedeno 150 navijača u dva dana

Tijekom posljednja dva dana, uključujući i utakmicu, splitska je policija, kojoj su pomagale kolege iz drugih županija, privela oko 150 navijača. Sumnjiči ih se za razna prekršajna i kaznena djela te će dobar dio njih biti priveden sucu istrage.

U petak splitska policija nastoji utvrditi činjenice u vezi sramotnog ispada dijela navijača Hajduka, koji su u korteu izvikivali antisemitske i nacističke poruke. Stoga su pozvali medije da im ustupe video ili fotografije kortea Torcide kroz grad, kako bi proveli što potpunije kriminalističko istraživanje.

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Teme
hajduk split splitska policija torcida

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