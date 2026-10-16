širi napadačke kapacitete
Rusija munjevito izgradila novu vojnu bazu: Stručnjaci upozoravaju na ozbiljnu prijetnju zemljama NATO-a
Rusija je u svega šest tjedana gotovo dovršila izgradnju velike baze za lansiranje dronova na mlazni pogon u Rostovskoj regiji, na jugozapadu zemlje.
Oglas
Pokazuje to Reutersova analiza komercijalnih satelitskih snimaka tvrtki Planet Labs i Airbus, prenosi TVP World.
Na području koje je 31. kolovoza bilo gotovo prazno polje niknuo je kompleks površine oko 0,9 četvornih kilometara, što odgovara veličini približno 126 nogometnih igrališta. Satelitske snimke pokazuju da je gradnja započela početkom rujna, a objekt je do srijede bio gotovo dovršen.
Nova baza nalazi se oko 3,5 kilometara od ruske zračne baze Millerovo, u kojoj je smještena 31. gardijska lovačko-zrakoplovna pukovnija.
Moguće lansiranje više od 100 dronova dnevno
Mike Monnik, osnivač i izvršni direktor privatne obavještajne tvrtke DroneSec, procjenjuje da bi se iz novog kompleksa mogli lansirati dronovi Geran-4 i Geran-5, najnoviji ruski modeli na mlazni pogon.
Prema njegovoj analizi, na zapadnoj strani objekta nalazi se osam platformi za lansiranje takvih letjelica. Nova baza tako bi proširila postojeću rusku mrežu od najmanje 11 stalnih lokacija za lansiranje dronova kojima se napada Ukrajina.
Monnik smatra da bi kompleks uskoro mogao postati potpuno operativan te da bi Rusija s te lokacije mogla lansirati 100 ili više dronova na mlazni pogon tijekom 24 sata.
Izgradnja se odvija u vrijeme kada Rusija sve češće upotrebljava takve letjelice u napadima na Ukrajinu. Njihova brzina, koja može dosegnuti 600 kilometara na sat, ukrajinskoj protuzračnoj obrani dodatno otežava presretanje.
Rob Jordan, programski direktor londonskog instituta RUSI, također je analizirao snimke. Prema njegovoj procjeni, vidljive betonske površine i dvije moguće lansirne staze odgovaraju infrastrukturi za ruske dronove Geran. Istaknuo je i iznimnu brzinu kojom je kompleks izgrađen.
Stručnjaci upozoravaju na izazov za NATO
Razvoj nove baze događa se u vrijeme sve napetijih odnosa između Moskve i NATO-a. Europske države optužuju Rusiju za intenziviranje sabotaža, upada dronovima i kibernetičkih napada, dok je Moskva prošlog mjeseca upozorila na mogućnost uporabe nuklearnog oružja ako NATO pokuša izolirati rusku enklavu Kalinjingrad.
Monnik upozorava da ruska industrijska proizvodnja sve naprednijih dronova na mlazni pogon, u kombinaciji s nedovoljno razvijenom obranom od takvih letjelica u mnogim članicama NATO-a, predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov.
Posebno zabrinjava mogućnost brzog pokretanja velikih napada bespilotnim letjelicama, što stručnjak smatra strateškom ranjivošću zapadnih zemalja.
Prema procjeni DroneSeca, novi kompleks vjerojatno se nalazi unutar područja koje štite protuzračni sustavi obližnje baze Millerovo. Takva zaštita mogla bi znatno otežati ukrajinske pokušaje napada na objekt.
Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar o novoj bazi i ruskom programu razvoja dronova na mlazni pogon.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas