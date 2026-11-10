Sara Medved
Psihijatrica za N1: Ono što si premijer Plenković dozvoljava izgovoriti meni je šokantno
N1 Hrvatska
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10. stu. 2026. 15:10
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U Studiju uživo kod naše Hanan Nanić gostovala je Sara Medved, šefica SDP-ovog Savjeta za zdravstvo i sport, inače psihijatrica na zagrebačkom Rebru, koja je komentirala slučaj smrti pacijenta u bolnici Sv. Ivan u Jankomiru.
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