Mike Saran
Direktor Odien grupe za N1 o sklapanju ugovora o izgradnji luksuznog hotela u Kaštelima
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Mike Saran, izvršni direktor Odien grupe, koja ulaže više od 100 milijuna eura i u Kaštela dovodi hotelijerski brend Sofitel.
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SK
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