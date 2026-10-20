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novi dan

Došen proziva odgovorne za sanaciju u Gospiću: "Političke mantre samo izazivaju dodatnu ljutnju"

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N1 Info
|
20. lis. 2026. 10:25
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Daria Došen iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" govorila je u Novom danu kod Nine Kljenak o sanaciji nepropisno odloženog otpada u Gospiću, upozorivši da ni godinu i pol nakon razotkrivanja afere nije postignut značajniji napredak.

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Teme
daria došen nina kljenak novi dan

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