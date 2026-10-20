ZABORAVLJENI BISER SREDOZEMLJA
Nekada omiljeno odredište svjetske elite, danas je grad duhova: Što se dogodilo s popularnim ljetovalištem?
Na istočnoj obali Cipra nalazi se Varoša, nekoć jedno od najpopularnijih i najluksuznijih ljetovališta na Sredozemlju. Tijekom 1960-ih i 1970-ih privlačila je mnoštvo turista, uključujući svjetski poznate slavne osobe poput Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot i Richarda Burtona.
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Grad je bio poznat po prekrasnim pješčanim plažama, prestižnim hotelima, restoranima i živahnom noćnom životu.
Taj bezbrižan život naglo je prekinut 1974. godine, kada su političke napetosti između grčke i turske zajednice prerasle u vojni sukob. Nakon državnog udara na Cipru, turska vojska intervenirala je i u kolovozu zauzela Varošu. Stanovnici su bili prisiljeni žurno napustiti svoje domove, iako su mnogi vjerovali da će se uskoro moći vratiti.
Umjesto povratka, uslijedila su desetljeća potpune izolacije. Područje je ostalo pod vojnom kontrolom, a pristup je većini ljudi bio zabranjen. Nekoć prometne ulice obrasle su raslinjem, hoteli su propali, a u domovima i trgovinama stvari ostavljene tijekom bijega ostale su točno ondje gdje su bile napuštene. Tako se Varoša postupno pretvorila u pravi grad duhova, prenosi portal Femina.hu.
Nakon gotovo pedeset godina, dio Varoše ponovno je otvoren za posjetitelje 2020. godine. Danas posjetitelji mogu šetati označenim stazama i razgledati ostatke onoga što je nekoć bilo važno turističko središte. Ipak, velik dio tog područja ostaje napušten, a politička pitanja vezana uz njegovu budućnost nisu riješena.
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