Nekada omiljeno odredište svjetske elite, danas je grad duhova: Što se dogodilo s popularnim ljetovalištem?

Taj bezbrižan život naglo je prekinut 1974. godine, kada su političke napetosti između grčke i turske zajednice prerasle u vojni sukob. Nakon državnog udara na Cipru, turska vojska intervenirala je i u kolovozu zauzela Varošu. Stanovnici su bili prisiljeni žurno napustiti svoje domove, iako su mnogi vjerovali da će se uskoro moći vratiti.