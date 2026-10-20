MLADI TALENTI, VELIKI UGOVORI
Jedan ima tek 17 godina: Dvojica srpskih košarkaša na popisu igrača koji bi mogli zaraditi više od LeBrona
Dvojica srpskih košarkaša, Nikola Kusturica i Milan Momčilović, mogli bi sljedeće sezone zaraditi više novca od LeBrona Jamesa, iako će nastupati u američkoj sveučilišnoj košarci.
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Uoči početka nove NBA sezone ponovno se mnogo govori o ugovorima i zaradama košarkaša, a posebnu pozornost privukla je usporedba primanja jednog od najboljih igrača svih vremena s iznosima koje dobivaju mlade zvijezde NCAA lige, piše Nova.rs.
Prema objavljenim podacima, čak 18 sveučilišnih košarkaša trebalo bi zaraditi više od Jamesa, čija se plaća u Philadelphiji navodno procjenjuje na 3,8 milijuna dolara. U te iznose nisu uključeni prihodi od sponzora i drugih komercijalnih aktivnosti, nego samo novac koji igrači dobivaju na temelju ugovora.
Među njima i dvojica srpskih košarkaša
Na popisu se nalaze i dvojica Srba. Nikola Kusturica (17) započinje svoju američku košarkašku avanturu na Sveučilištu UCLA, dok će Milan Momčilović (22) nastupati za Kentucky.
Momčilović je zbog svoje visine i odličnog šuta dobio nadimak „srpski Nowitzki”. Odlučio je odustati od izlaska na NBA draft i ostati u sveučilišnoj košarci, a financijski uvjeti mogli su imati važnu ulogu u toj odluci.
S druge strane, Kusturicu očekuje prvo iskustvo u američkoj košarci, gdje će imati priliku dodatno razvijati svoj talent, ali i ostvariti značajnu zaradu zahvaljujući takozvanim NIL ugovorima. Oni studentima sportašima omogućuju zaradu od korištenja vlastitog imena, lika i popularnosti.
Prema navedenim procjenama, svih 18 igrača s popisa trebalo bi zaraditi najmanje 3,9 milijuna dolara.
Sveučilišna košarka donosi sve veću zaradu
Osim Kusturice i Momčilovića, među igračima na popisu nalaze se David Punch, Aiden Sherrell, Flory Bidunga, Jackson Shelstad, John Blackwell, JT Toppin, Duke Harris, Massamba Diop, Mustapha Thiam, PJ Haggerty, Samet Yigitoglu, Sananda Fru, Thomas Haugh, Tounde Yessoufou, Tyran Stokes i Zoom Diallo.
Ovakvi iznosi pokazuju koliko se financijska situacija u američkoj sveučilišnoj košarci promijenila posljednjih godina. NIL ugovori postaju sve važniji čimbenik u odlukama mladih košarkaša o nastavku karijere.
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