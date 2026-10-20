Jedan ima tek 17 godina: Dvojica srpskih košarkaša na popisu igrača koji bi mogli zaraditi više od LeBrona

Prema objavljenim podacima, čak 18 sveučilišnih košarkaša trebalo bi zaraditi više od Jamesa, čija se plaća u Philadelphiji navodno procjenjuje na 3,8 milijuna dolara. U te iznose nisu uključeni prihodi od sponzora i drugih komercijalnih aktivnosti, nego samo novac koji igrači dobivaju na temelju ugovora.