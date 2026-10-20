sačuvajte privatnost
Ako imate ovih 5 aplikacija na mobitelu, odmah im prilagodite postavke, a neke možete i izbrisati
Brojne aplikacije prikupljaju podatke o lokaciji, navikama i osobnim interesima korisnika, često i onda kada to nije nužno za njihovo funkcioniranje.
Među potencijalno problematičnima nalaze se aplikacije za svjetiljku, popularne mobilne igre, zdravstveni alati i društvene mreže. Provjerite koje je aplikacije bolje izbrisati, a kojima barem ograničiti pristup osobnim podacima.
Broj aplikacija dostupnih za operacijske sustave iOS i Android posljednjih je godina znatno porastao. Mnoge su postale dio svakodnevice, no njihova praktičnost ne znači nužno i da su bez rizika za privatnost. Neke prikupljaju podatke o lokaciji, druge traže pristup kontaktima, a pojedine bilježe obrasce ponašanja koje korisnici možda uopće ne očekuju, piše Fenix.
Problem nastaje kada aplikacija prikuplja više podataka nego što joj je potrebno za obavljanje osnovne funkcije ili kada korisnik nije svjestan opsega dopuštenja koja joj je dodijelio. Zato je povremeno potrebno pregledati instalirane aplikacije, provjeriti njihove sigurnosne postavke i ukloniti one koje više nisu potrebne.
Ako se neke aplikacije ne želite odreći, prvi je korak provjeriti kojim podacima može pristupiti i može li se taj pristup ograničiti.
Aplikacije za svjetiljku: Zašto traže pristup osobnim podacima?
Dodatne aplikacije koje mobitel pretvaraju u svjetiljku uglavnom su nepotrebne jer većina pametnih telefona ima ugrađenu funkciju korištenja bljeskalice. Instaliranje zasebne aplikacije zato može značiti izlaganje nepotrebnom sigurnosnom riziku, osobito ako ona zahtijeva pristup podacima koji nemaju nikakve veze s njezinom namjenom.
Kako je još 2014. upozoravao časopis Wired, pojedine aplikacije za svjetiljku mogle su služiti i za prikupljanje osobnih podataka, čime se povećavala mogućnost nadzora korisnika.
Na opasnosti takvih aplikacija upozoravao je i Harold Li, potpredsjednik tvrtke ExpressVPN, u izjavi koju prenosi Reader’s Digest. Prema njegovim riječima, besplatne aplikacije za svjetiljku mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik jer neke traže dopuštenja za pristup mikrofonu i kontaktima. Tako prikupljeni podaci mogu postati izvor zarade ako ih razvojni programeri prosljeđuju oglašivačima.
Što učiniti? Ako vaš mobitel već ima ugrađenu svjetiljku, dodatnu aplikaciju možete jednostavno izbrisati. Ako je ipak želite zadržati, provjerite njezina dopuštenja i uklonite pristup svemu što nije nužno za njezin rad.
Popularne mobilne igre: Zabava koja može imati i drugu stranu
Ni popularne igre nisu uvijek bezazlene kada je riječ o privatnosti. U pojedinim slučajevima aplikacije prikupljaju velike količine korisničkih podataka, a njihova sigurnost može postati problem ako se podaci neprimjereno obrađuju ili dospiju u pogrešne ruke.
Kao jedan od poznatijih primjera u raspravama o digitalnom nadzoru spominjala se igra Angry Birds. Prema izvještajima koje prenose mediji, američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) koristila je podatke dostupne putem mobilnih aplikacija, uključujući podatke povezane s tom igrom, za prikupljanje informacija o korisnicima.
Stručnjak za digitalnu sigurnost Attila Tomaschek iz organizacije ProPrivacy također je, prema pisanju Reader’s Digesta, upozoravao na korištenje popularnih aplikacija u sustavima nadzora nakon što je Edward Snowden razotkrio metode masovnog prikupljanja podataka.
Ipak, važno je razlikovati ranije sigurnosne probleme od trenutačnog stanja aplikacije. Prema navodima razvojnih programera, ranjivost koja je omogućavala curenje podataka naknadno je uklonjena. To, međutim, nije jamstvo da aplikacija danas nema drugih rizika.
Što učiniti? Izbrišite igre koje više ne koristite, a kod onih koje želite zadržati provjerite traže li pristup lokaciji, kontaktima, mikrofonu ili drugim podacima koji nisu potrebni za igranje.
Zdravstvene i fitness aplikacije: Podaci otkrivaju više nego što mislite
Aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti, prehrane, sna i sportskih rezultata mogu prikupljati vrlo osjetljive informacije o svakodnevnom životu korisnika. Ovisno o njihovim funkcijama, bilježe prijeđene udaljenosti, kretanje, vrijeme provedeno u aktivnosti i druge podatke koji mogu otkriti osobne navike.
Podaci o lokaciji posebno su važni za aplikacije koje prate hodanje, trčanje ili vožnju biciklom. Međutim, ako ih prikuplja nepouzdan pružatelj usluge ili ako nisu odgovarajuće zaštićeni, mogu predstavljati rizik za privatnost.
Iz povijesti kretanja moguće je zaključiti gdje osoba živi, kojim se rutama najčešće kreće i u koje vrijeme obično napušta svoj dom. Takve informacije mogu biti zanimljive oglašivačima, ali i osobama koje ih namjeravaju zloupotrijebiti.
Poseban oprez potreban je kod manje poznatih aplikacija čiji su uvjeti korištenja i pravila zaštite podataka nejasni. Ipak, sama činjenica da je aplikacija manje poznata ne znači automatski da je nesigurna. Važno je provjeriti tko stoji iza nje, koje podatke prikuplja i kako ih obrađuje.
Što učiniti? Uklonite aplikacije koje više ne koristite i ograničite pristup lokaciji na ono što je stvarno potrebno. Kada je dostupna ta mogućnost, odaberite pristup lokaciji samo tijekom korištenja aplikacije umjesto stalnog praćenja.
Društvene mreže i komunikacijske aplikacije: Lokacija može otkriti gdje se nalazite
Facebook, Instagram i WhatsApp nude različite mogućnosti dijeljenja lokacije, označavanja mjesta i slanja informacija o tome gdje se korisnik nalazi. Takve funkcije mogu biti korisne, ali istodobno stvaraju rizik ako se informacije dijele bez dovoljno pažnje.
Objavljena fotografija, primjerice, može otkriti mjesto na kojem je snimljena, dok objave s putovanja mogu pokazati da se korisnik trenutačno ne nalazi kod kuće. Ako su takve informacije dostupne širokom krugu ljudi, mogu se iskoristiti na načine koje korisnik nije predvidio.
Rizik ne proizlazi samo iz pojedinačne objave. Kombiniranjem lokacijskih podataka, vremena objavljivanja i drugih informacija moguće je stvoriti detaljniju sliku nečijih navika i kretanja.
Društvene mreže i druge digitalne platforme mogu koristiti korisničke podatke za personalizaciju sadržaja i oglašavanja, a način na koji se podaci dijele s trećim stranama ovisi o konkretnoj usluzi, njezinim pravilima i korisničkim postavkama.
Što učiniti? Prije objavljivanja fotografija provjerite otkrivate li njima svoju lokaciju ili odsutnost iz doma. Pregledajte postavke privatnosti, isključite nepotrebno dijeljenje lokacije i ograničite vidljivost objava na osobe kojima vjerujete.
Navigacijske aplikacije: Praktične, ali ne moraju pamtiti svaku rutu
Google Maps i Apple Maps oslanjaju se na podatke o lokaciji kako bi ponudili upute za putovanje, procijenili trajanje vožnje i prikazali prometne informacije. U tom je slučaju pristup lokaciji opravdan osnovnom funkcijom aplikacije.
Međutim, treba razlikovati trenutačno korištenje lokacije od dugotrajnog pohranjivanja povijesti kretanja. Neke navigacijske usluge nude mogućnost spremanja ranijih odredišta i ruta, što korisnicima može olakšati svakodnevno putovanje, ali istodobno stvara detaljan zapis o njihovim navikama.
Da aplikacija raspolaže takvim informacijama, može se primijetiti kada automatski predlaže uobičajenu rutu u vrijeme kada korisnik inače kreće na posao ili prema drugom čestom odredištu.
Takvi podaci mogu se koristiti za pružanje personaliziranih usluga, ovisno o pravilima pojedinog pružatelja. Ako nisu dovoljno zaštićeni ili im pristupe neovlaštene osobe, mogu otkriti osjetljive informacije o svakodnevnom životu korisnika.
Što učiniti? Provjerite postavke povijesti lokacija i mogućnosti automatskog spremanja aktivnosti. Ako vam povijest kretanja nije potrebna, razmotrite njezino isključivanje ili brisanje ranije pohranjenih podataka. Pritom imajte na umu da se mogućnosti i nazivi postavki razlikuju među aplikacijama.
Nekoliko minuta provjere može povećati sigurnost
Brisanje svih aplikacija koje koriste lokaciju nije nužno ni praktično. Mnoge od njih trebaju određene podatke kako bi ispravno funkcionirale. Ključno je, međutim, razlikovati opravdano prikupljanje podataka od nepotrebnog pristupa osobnim informacijama.
Redovito pregledavanje dopuštenja, uklanjanje nekorištenih aplikacija i provjera postavki privatnosti jednostavni su koraci kojima možete smanjiti izloženost. Posebno obratite pozornost na aplikacije koje traže pristup mikrofonu, kontaktima ili lokaciji bez jasnog razloga.
U digitalnom okruženju privatnost ne ovisi samo o tome koje aplikacije instaliramo, nego i o tome koliko dobro razumijemo što im dopuštamo da prikupljaju i kako se ti podaci mogu koristiti.
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