stručnjak za nekretnine
Kovačić: "U Jugoslaviji je turizam funkcionirao, danas imamo sukob iznajmljivača i krupnog kapitala"
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Ivan Kovačić, stručnjak za nekretnine. Razgovarali su o stanju na tržištu nekretnina i strateškom razvoju (ili izostanku istoga) turizma u Hrvatskoj.
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