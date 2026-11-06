Mirko Galić: Trump se igrao politikom, a sada je dijete dobilo skrbnika

Nekadašnji novinar i bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve većem nezadovoljstvu i prosvjedima u Francuskoj, političkoj nestabilnosti te rastućim društvenim nejednakostima, ali i o posljedicama nedavnih američkih izbora za Donalda Trumpa i američku politiku.

Podijeli

Oglas