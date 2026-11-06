Oglas

"VELIKI IZAZOV"

Mirko Galić: Trump se igrao politikom, a sada je dijete dobilo skrbnika

author
N1 Info
|
06. stu. 2026. 13:47
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Nekadašnji novinar i bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve većem nezadovoljstvu i prosvjedima u Francuskoj, političkoj nestabilnosti te rastućim društvenim nejednakostima, ali i o posljedicama nedavnih američkih izbora za Donalda Trumpa i američku politiku.

Oglas

Teme
mirko galić n1 tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ