"VELIKI IZAZOV"
Mirko Galić: Trump se igrao politikom, a sada je dijete dobilo skrbnika
Nekadašnji novinar i bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj Mirko Galić gostovao je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je govorio o sve većem nezadovoljstvu i prosvjedima u Francuskoj, političkoj nestabilnosti te rastućim društvenim nejednakostima, ali i o posljedicama nedavnih američkih izbora za Donalda Trumpa i američku politiku.
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