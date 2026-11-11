"Pitam se gdje je zapelo"
Niz neodgovorenih pitanja o smrti pacijenta u Jankomiru: Raić upozorila na niz nelogičnosti
N1 Hrvatska
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11. stu. 2026. 11:08
| Novi dan
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Novinarka Ana Raić gostovala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirala slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.
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