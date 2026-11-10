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Pokrenut Studentski inkubator FFZG-a. Bagić: Htjeli smo proširiti koncept akademskog poduzetništva
N1 Hrvatska
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10. stu. 2026. 12:25
| Novi dan
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Sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu Dragan Bagić gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao Studentski inkubator na FFZG-u.
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