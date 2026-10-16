VIDEO / "Renesansa brodogradnje": Što se za radnike Uljanike promijenilo novim ugovorom?

Voditelj pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera. Govorio je o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Uljanik brodogradnje 1856 turskom brodogradilištu Kuzey Star Shipyard.

Podijeli

Oglas