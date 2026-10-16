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NOVI DAN

VIDEO / "Renesansa brodogradnje": Što se za radnike Uljanike promijenilo novim ugovorom?

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N1 Info
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16. lis. 2026. 11:04
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Voditelj pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera. Govorio je o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Uljanik brodogradnje 1856 turskom brodogradilištu Kuzey Star Shipyard.

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Teme
boris cerovac brodogradnja uljanik vijesti iz hrvatske

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