NOVI DAN
VIDEO / "Renesansa brodogradnje": Što se za radnike Uljanike promijenilo novim ugovorom?
Voditelj pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera. Govorio je o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Uljanik brodogradnje 1856 turskom brodogradilištu Kuzey Star Shipyard.
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