Afera Puno ti hvala: “Došlo je vrijeme raščišćavanja”

Podijeli :

Izvor: N1

Afera "Puno ti hvala" dopisivanja visokopozicioniranih HDZ-ovaca iz premijerova kruga s bivšim šefom Hrvatskih šuma i dalje je politička tema broj jedan u zemlji. Na zahtjev oporbe idući tjedan u Sabor dolazi glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek te se očekuje da odgovori na niz pitanja - od kojih je glavno zataškava li ovu aferu na korist vladajućih. U međuvremenu, netema za premijera, ipak jest tema za šefa Sabora koji kaže da će istražna tijela odlučiti je li netko kriv ili nije.

Tri puta je ovoga tjedna premijer stao pred novinare i govorio o orkestriranom napadu oporbe na njega i HDZ-e. Danas su govorili drugi istaknuti članovi stranke, ali ipak ni s približnom žestinom. Štoviše:

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je rekao: “Vidjet ćemo u konačnici kako će postupiti nadležne institucije. Time se bavi DORH, time se bave istražitelji, time se bavi USKOK, time se bavi policija i oni u konačnici mogu reći je li netko nešto zgriješio ili nije, je li netko kriv ili nije kriv. Nešto se može činiti kompromitirajućim, a u konačnici se pokaže da nije tako”.

Što radi policija u slučaju afere s porukama, resorni ministar Božinović ne zna jer nema takve informacije. Čudi se pitanju je li policija sve što je pronašla proslijedila drugim tijelima gonjenja: “Policija i USKOK koordiniraju sve te aktivnosti već nekoliko godina i sigurno je da sve ono što su smatrali i do čega su došli o tome su poduzeli i radnje i to je zapravo njihov posao”, smatra Božinović.

Jandroković: AP je vjerojatno premijer, ali…

Jandroković je komentirao to što se mreži posrnulog bivšeg šefa Hrvatskih šuma zateklo se i njegovo ime: “Zašto je odabrao baš mene i da li se samo meni žalio to ne znam, ali činjenica je da tu nema baš ništa što je sporno. Požalio se na neke odjeke političkih zbivanja koja su se događala”.

Neki se tako žale, neki nešto traže, neki “sređuju”. I Božinović je dobivao “nemoralne ponude” i potezanja za rukav. Dio je to funkcije koja se obnaša, smatra Božinović: “I sinoć me jedan gospodin na večeri nešto pitao što bi moglo na tragu ovoga o čemu vi govorite. Zna se što je procedura i kako se to obavlja”.

A zna se i tko je AP iz poruka nekadašnjih uzdanica Žalac i Rimac:

Jandroković je naime priznao da je vjerojatno riječ o Andreju Plenkoviću: “Pa vjerojatno je riječ o premijeru. Međutim isto je tako bitno u kojem se kontekstu spominje, vidljivo je da oni koji ga spominju nisu previše zadovoljni kako je on radio i što je činio, ali opet nemam uvid u cjelokupni dokument”.

Oporbi uvid ne treba. Ovo što se događa, kažu, ne pamte još od doba Ive Sanadera. Zato su tražili da u Sabor dođe glavna državna odvjetnica i objasni je li DORH gluh i slijep.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poziva na raščišćavanje: “Sve na stol o svakome, sve na stol. Došlo je vrijeme raščišćavanja, ako je potrebno sve na stol, ako je netko kršio zakon bez obzira na stranačku iskaznicu, hoću da državno odvjetništvo to istraži. Radilo se o meni ili nekom drugom, sve na stol”.

No ni HDZ ne sjedi prekriženih ruku. HDZ-ov Josip Borić je izjavio: “Mislim da će ta rasprava ići na način da kad mi budemo postavljali određena pitanja, da će mnogi zastupnici iz oporbe napustiti sabornicu kad ih budemo pitali o nekim njihovim slučajevima”.

Pa tako onaj Bože Petrova i njegova kuma, prijeti HDZ. No Petrov odgovara: “Mi vam ne pripadamo tom blatu. Da pripadamo razapeli bi oni nas davno”.

“Što su slučajevi bliži samom centru moći, to je veća lijenost Uskoka i DORH-a”

Iako Hrvoj Šipek dolazi u Sabor, za Domagoja Hajdukovića to nije dovoljno. Podigao je kaznene prijave protiv Marka Milića i još troje ministara. Zbog toga ga je prozvao i premijer rekavši da baš on podiže prijave, a znao je dolaziti i plakati zbog provale u stan.

Hajduković objašnjava: “Ono što bih ja poručio premijeru – Plenki zašto si nervozan, ovo nije ništa osobno, ako tvoji suradnici nemaju što skrivati, zašto se onda boje ispitivanja pred DORHom”.

I oporbena desnica na sličan je način doživjela press konferenciju Andreja Plenkovića. Tako je Pavliček zaključio: “Laki je malo nervozan. Očigledno se steže obruč oko najbližih suradnika samog premijera”.

Plenković je tako još jednom pomirio nepomirljive: ljevicu i desnicu. Ipak sljedeći tjedan nervoznija bi mogla biti glavna državna odvjetnica. Već sada je jasno da je oporba neće štedjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.