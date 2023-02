“Što su slučajevi bliži samom centru moći, to je veća lijenost Uskoka i DORH-a”

Podijeli :

Nenad Zakošek, profesor s Fakulteta političkih znanosti, u Newsroomu je komentirao aferu AP te reakcije dužnosnika na curenje SMS poruka.

“Postoji u parlamentarnim demokracijama okruženje u kojima zastupnici, članovi Vlade i drugi dužnosnici sebe doživljavaju kao posrednički mehanizam koji treba predstavljati određene interese”, rekao je Nenad Zakošek i dodao:

“Fenomen da gradonačelnici bivaju i članovi parlamenta, oni se doživljavaju kao transmisija za takve intervencije. No, tako ne bi stvari trebale funkcionirati. U Hrvatskoj je ostvarena jedna struktura moći i društvena praksa u kojoj se čini da se ništa ne moće riješiti bez intervencije. To može biti drastično. Podsjetit ću, kako je umro novinar portala Index Vladimir Matijanić? On nije htio ni na koji način intervenirati, mislio je da će dobiti primjerenu zdravstvenu skrb, nije je dobio, umro je. Splitski liječnik je rekao da je trebao nazvati nekog, što njega nije nazvao. Tu vidimo jako lošu društvenu praksu koju građani prihvaćaju, već smo se navikli na to. Kao da je to nešto samorazumljivo, a naravno da nije. Ne znam je li kazneno djelo, ali sasvim sigurno je neprimjereno.”

Na premijerov komentar da se radilo samo o informiranju, odgovara: “Riječ je o štetnoj praksi i tragično je da se puno građana prilagodilo tome. Nije riječ o tome da će osobe imati neposredne koristi, ali to je sustav razmjena usluga.”

Na pitanje je li moguće da se u komunikaciji između glasnogovornika Vlade i šefa Hrvatskih šuma o prvostupniku krije čitava spirala ljudi, Zakošek objašnjava:

“Struktura moći počiva na strukturi lokalnih organizacija koje mogu dodatnu moć steći ako imaju čovjeka u Vladi, parlamentu, tu se već stvara kanal utjecaja. Neprimjerene su reakcije premijera koji uopće ne želi razgovarati o tome. Mogao bi reći da službe utvrde ima li elemenata kaznenog djela, ali tvrditi da je ta praksa, koja je očito vrlo štetna, posljedica medijske zavjere ili kritičnosti prema HDZ-u, potpuno je neprimjereno i neuvjerljivo.”

Političari ne bi trebali na taj način komentirati medije, dodaje: “Političari moraju shvatiti da su pod lupom javnosti i treba imati argumente, a ne uredničke komentare. Ne mogu reći ništa drugo nego da se čudim što premijer na taj način argumentira.”

Govoreći o tome što je tema, a što nije, rekao je: “To u konačnici odlučuju građani na izborima. Za medije je sigurno tema, je li tema za policiju, DORH… Podsjetio bih opet, što su bliži slučajevi samom centru moći, to je veća lijenost Uskoka i DORH-a da reagira. Imali smo slučaj uhićenja aktualnog ministra Darka Horvata, mislim da je to bio incident pod pritiskom javnosti. Nažalost, nisu nam ni Uskok ni DORH dovoljno nezavisni u procjeni treba li nešto istražiti.”

Neprimjereno je da političari trako komentiraju medije i stavljaju se u ulogu urednika, naglasio je i dodao da je Plenković uglavnom bio u krivu: “Uglavnom je bio u krivu. Njegovi ministri su se morali povući, protiv nekih su kazneni procesi pokrenuti…”

“Milanović izdao birače”

Na kraju se osvrnuo i na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića:

“Milanović efektno izaziva pažnju javnosti i medija pa čujemo razna tumačenja njegove psihologije, komunikacije… Mislim da prvo to treba politički vrednovati i da njegovo ponašanje postavlja ustavnopravna pitanja o tome što dužnost predsjednika predstavlja. Mislim da trenutno funkcija predsjednika ne funkcionira kako bi trebala i ti sukobi s Vladom su vrlo negativni za politički sustav. No, politički, mislim da je od početka agresije Milanović izdao birače, mislim da je suprotno od onoga što je govorio u kampanji. Potpuni zaokret. Izražava solidarnost s Orbanovom pozicijom. Mislim da bismo trebali uzeti predsjedniku niz ovlasti koje sad ima.”

