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AirBnb pooštrava pravila! Iznajmljivači više neće od gostiju smjeti tražiti jednu stvar
Airbnb će uskoro pooštriti pravila te iznajmljivači više neće smjeti od gostiju tražiti da sami čiste i iznose otpad. Promjene su odjeknule, no hoće li se one uopće odraziti na hrvatske domaćine? Tko, uostalom, kod nas čisti apartmane?
Čistite li apartman nakon odmora ili očekujete da to čine domaćini? Iako to u Hrvatskoj vjerojatno nije čest slučaj, popularna platforma Airbnb za traženje i rezervaciju smještaja odlučila je stati na kraj pretjerano zahtjevnim iznajmljivačima.
Tako od 20. studenog oni više neće smjeti tražiti od gostiju skidanje posteljine s kreveta, pranje i spremanje posuđa te odnošenje smeća na udaljene lokacije.
Tvrde da bi te poslove trebali obavljati domaćini, odnosno osoblje zaduženo za čišćenje, a ne gosti.
Nova pravila ne znače da gosti mogu zanemarivati osnovne oblike pristojnosti tijekom boravka. Airbnb i dalje dopušta iznajmljivačima postavljanje razumnih pravila ponašanja i korištenja objekta, poručujući ipak da kućna pravila mogu biti zbunjujuća i prezahtjevna za goste, stoga su im odlučili olakšati.
S druge strane, što ako iznajmljivači zateknu apartman u demoliranom stanju?
Iako, čini se, također nisu česti, i ove turističke sezone bilo je nekoliko takvih slučajeva. Najviše je odjeknulo to kad su njemački turisti spalili apartman nadomak Poreča, načinivši štetu od oko 400.000 eura. U drugom slučaju Zadranina je u apartmanu dočekala šteta koja se ne može riješiti samo temeljitim čišćenjem te su neke stvari oštećene, zbog čega je on, pisali smo, pozvao policiju.
Problem je i taj što se smjene najčešće događaju isti dan, što znači da domaćini u ovakvim ekstremnim slučajevima imaju malo manevarskog prostora. Jer ako grupa gostiju iz apartmana izađe u 10 sati ujutro, a druga stigne već rano poslijepodne, čišćenje mora biti brzo i efikasno. Za saniranje štete tada nema vremena.
O novim pravilima Airbnba te položaju iznajmljivača u slučaju ostavljenog kaosa tportal razgovarao je s Antom Glavašem, dopredsjednikom Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS). On kaže da platforma nudi mogućnost traženja naknade za određene vrste štete i izvanredne troškove čišćenja, ali uz striktne uvjete.
Stvar poštovanja?
"Domaćin mora sve dokumentirati, fotografirati i prijaviti u propisanom roku, a to ne znači da će mu šteta automatski biti priznata. Mislim da bi sve platforme trebale više voditi računa i o domaćinima, a ne samo o gostima. Gost ima pravo dobiti čist i uredan apartman, ali jednako tako domaćin ima pravo očekivati da se on odgovorno ponaša prema njegovoj imovini", navodi za tportal.
Slaže se s time da gost koji plaća smještaj ne mora čistiti apartman prije odlaska te potvrđuje da to u Hrvatskoj uglavnom obavljaju domaćini i angažirane osobe.
Osobno cijenim kada gosti sami skinu posteljinu, operu posuđe i odlože korištene ručnike, ali to ne znači da to treba zahtijevati od njih. Ipak, postoji razlika između čišćenja apartmana i osnovne kulture ponašanja. Mislim da je sasvim normalno očekivati da gost iza sebe ne ostavi gomile smeća, prljavog posuđa i nepotreban nered. To je jednostavno stvar poštovanja prema domaćinu i njegovoj imovini", kaže Glavaš.
Troškovi čišćenja također rastu
Pitanje o novim pravilima otvara širu temu o rastu cijena usluga čišćenja koju snose iznajmljivači, posebice kada u jednom danu imaju smjene u nekoliko apartmana, piše Iva Habek.
"Ne vjerujem da će se zbog ovoga nešto značajno promijeniti jer naši domaćini već sada snose troškove čišćenja. Njima su puno veći problem cijene usluga koje rastu iz godine u godinu i sve teže pronalaženje ljudi koji će raditi taj posao. Na kraju se sve to odražava na zaradu domaćina, a ponekad i na cijenu smještaja", primjećuje.
Kad je riječ o čišćenju soba, studija ili apartmana, iz HUOS-a potvrđuju da cijene ovise o destinaciji, veličini smještajne jedinice i datumu.
"U špici sezone cijena čišćenja penje se i do 30 eura po satu, a tome često treba dodati pranje posteljine i ručnika. Naravno da je najisplativije kada domaćin sam čisti apartman, što mnogi i rade, ali nisu svi u toj mogućnosti. Neki imaju više apartmana, neki žive daleko, a neki uz iznajmljivanje imaju drugi posao", ukazuje. Cijene čišćenja nisu niže ni kad je riječ o radu na crno te ovise o dostupnosti spremača i spremačica jer oni imaju pune ruke posla.
Tu je i trošak pranja rublja te on već postoji, bez obzira na nova platformska pravila.
"I to je značajna stavka, posebno kada su česte smjene gostiju. Cijene profesionalnih praonica kreću se oko tri do 3,50 eura po kilogramu, ovisno o usluzi. Mnogi domaćini sami peru i glačaju posteljinu, ali ni to nije besplatno. Treba računati na struju, vodu, sredstva za pranje i, ono što često zaboravljamo, vrijeme koje netko mora uložiti u taj posao", ističe.
Glavaš se na koncu vraća na pitanje o Airbnbu. Smatra da bi bilo dobro da se do 20. studenog jasno objasni što se od gostiju smije, a što ne smije tražiti te da se domaćini na vrijeme informiraju o svim promjenama.
Na kraju, boravak u smještaju jest, podsjeća, odnos dviju strana te se ipak treba vratiti temeljnom bontonu.
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