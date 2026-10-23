AirBnb pooštrava pravila! Iznajmljivači više neće od gostiju smjeti tražiti jednu stvar

"U špici sezone cijena čišćenja penje se i do 30 eura po satu, a tome često treba dodati pranje posteljine i ručnika. Naravno da je najisplativije kada domaćin sam čisti apartman, što mnogi i rade, ali nisu svi u toj mogućnosti. Neki imaju više apartmana, neki žive daleko, a neki uz iznajmljivanje imaju drugi posao", ukazuje. Cijene čišćenja nisu niže ni kad je riječ o radu na crno te ovise o dostupnosti spremača i spremačica jer oni imaju pune ruke posla.