FOTO / Poduzetnici i iznajmljivači prosvjeduju na zagrebačkom Zrinjevcu: "Država nas gleda kao bankomate bez dna"

"Svi mi dolazimo iz različitih gradova, bavimo se različitim poslovima i imamo različita razmišljanja, ali jedna nas stvar veže: hrvatske smo obitelji koje svojim rukama zarađuju za svoju egzistenciju. O svima nama odlučuje se za stolom za kojim mi ne sjedimo", rekao je Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.