Mađarski poučak

No visoka izlaznost u današnje vrijeme i u zemljama bez obveze glasovanja obično je eksces, iznimka od niskopostotnog pravila. U Mađarskoj je više od 70 posto građana izašlo na birališta jedino još 2002. godine, kada su Orbán i Fidesz prvi puta izgubili. U Hrvatskoj je najveća izlaznost još uvijek ona iz 1990. godine, s prvih višestranačkih izbora, kada je glasovalo 84,5 posto građana. Godine 2000. kada je prvi put pao HDZ, izlaznost je bila 74,5 posto i otada se neprestano smanjivala došavši do najnižih 46,9 posto na izborima 2020. godine koji su, doduše, bili održani usred ljeta i u vrijeme pandemije covida. Tek na prošlima, 2024. godine, izlaznost je porasla do 62 posto. Brojkom rečeno - milijun i 300 tisuća birača ostalo je doma.