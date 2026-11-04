Analiza
Iza velike pobjede demokrata krije se ozbiljan problem
Republikanska stranka američkog predsjednika Donalda Trumpa doživjela je potop na izborima na sredini mandata, izgubivši većinu u oba doma Kongresa.
Unatoč uvjerljivoj pobjedi na izborima – sama Demokratska stranka manje je popularna čak i od američke porezne uprave (IRS). Čak i Republikanska stranka uživa veći ugled među biračima.
Zašto je to važno? Postoji razlika između uvjerljive izborne pobjede i dobivanja jasnog mandata za provođenje vlastite politike. Ako demokrati pomiješaju te dvije stvari, mogli bi pogrešno protumačiti rezultate i zanemariti ozbiljan problem povjerenja birača s kojim se suočavaju uoči predsjedničkih izbora 2028. godine, kako upozorava analiza Axiosa objavljena uoči izbora.
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Demokrati su povukli niz dobrih poteza kako bi se pripremili za uspješnu izbornu noć. Pronašli su kandidate koji su utrke za Senat u tradicionalno republikanskim saveznim državama, donedavno smatrane gotovo izgubljenima, pretvorili u natjecanja u kojima imaju stvarne izglede za pobjedu. Mnogi od tih kandidata prikupili su znatno više novca za kampanju od svojih republikanskih protukandidata.
No ankete i dalje pokazuju da se birači uglavnom odlučuju za manje od dva zla. Ili, kako je to opisao jedan republikanac povezan s političkim timom predsjednika Donalda Trumpa, riječ je o natjecanju u tome koju stranku birači više mrze.
Birači su, čini se, više motivirani željom da ograniče Trumpovu moć nego željom da demokratima daju veću vlast.
Prema predizbornom istraživanju NBC Newsa, samo 29 posto registriranih birača ima pozitivno mišljenje o Demokratskoj stranci, dok Republikansku stranku pozitivno ocjenjuje 38 posto ispitanika.
Istodobno, isto istraživanje pokazalo je da demokrati imaju prednost od sedam postotnih bodova u namjerama glasanja na izborima za Kongres, s omjerom od 52 prema 45 posto.
Prema listopadskom istraživanju CBS Newsa i YouGova, gotovo šest od deset birača koji namjeravaju glasati za demokrate navodi da im je glavni motiv zaustaviti Trumpa i republikansku politiku. Nasuprot tome, četiri od deset birača kažu da ih više motivira želja da demokratima omoguće provedbu njihovih politika.
Demokrati ne žele ponoviti pogrešku iz 2022.
Mnogi demokrati tvrde da su odlučni ne ponoviti pogrešku koju su napravili nakon posljednjih međuizbora 2022. godine.
Tada su, suprotno prognozama o velikom republikanskom izbornom valu, ostvarili znatno bolji rezultat od očekivanog. Taj su uspjeh protumačili kao potvrdu podrške tadašnjem predsjedniku Joeu Bidenu i Demokratskoj stranci, iako je nezadovoljstvo birača zapravo sve više raslo.
Takvo tumačenje rezultata izbora 2022. na kraju je pridonijelo stvaranju političkih okolnosti koje su omogućile Trumpov povratak u Bijelu kuću nakon izbora 2024. godine.
Demokrati su osvojili većinu u Zastupničkom domu i na međuizborima 2018. godine, a već sljedeće godine pokrenuli su postupak opoziva Donalda Trumpa.
Ovoga puta Hakeem Jeffries, demokrat iz New Yorka kojeg se smatra izglednim budućim predsjednikom Zastupničkog doma, ne govori o novom pokušaju Trumpova opoziva. Umjesto toga, njegov program za prvih 100 dana usmjeren je na pristupačnost života i smanjenje financijskog pritiska na građane.
Problem koji bi demokrate mogao dočekati 2028.
Drugi demokrati upozoravaju da je lakše voditi kampanju protiv Trumpa dok je on na vlasti.
Strategija koja se temelji na tome da Trump bude središnja tema izbora nije donijela uspjeh 2024. godine, a mogla bi se pokazati nedovoljnom i na predsjedničkim izborima 2028.
Na okupljanju centrističke organizacije Third Way u Južnoj Karolini ranije ove godine, demokratski strateg Jim Messina upozorio je stranačke dužnosnike i političke operativce na ozbiljan problem.
„Nemamo ekonomsku poruku. A ako je ne pronađemo, nećemo pobijediti 2028. godine”, poručio je.
Povijest pokazuje da velika pobjeda nije jamstvo budućeg uspjeha
Međuizbori 2006. godine također su bili obilježeni snažnim otporom demokrata nepopularnom ratu i nepopularnom predsjedniku.
Demokrati su tada preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom, zadavši težak politički udarac predsjedniku Georgeu W. Bushu.
No postoji važna razlika između tadašnje i današnje situacije.
Prema tadašnjim istraživanjima NBC Newsa, Demokratska stranka 2006. imala je četiri postotna boda više pozitivnih nego negativnih ocjena. Danas je taj omjer izrazito nepovoljan – negativne ocjene nadmašuju pozitivne za čak 23 postotna boda.
Dvije godine poslije, 2008., dok su nezadovoljstvo Bushom i protivljenje ratu još bili snažno prisutni među biračima, demokrati su iskoristili politički talent Baracka Obame i njegovu poruku o „promjeni” kako bi ponovno osvojili Bijelu kuću.
No čak i ako demokrati 2026. ostvare uvjerljivu pobjedu na međuizborima, to im ne jamči da će 2028. pronaći jednako uspješnog predsjedničkog kandidata.
Što kažu stručnjaci?
„To nije dobro za demokrate kada je riječ o 2028. godini”, rekao je Bill McInturff, jedan od anketara koji su proveli istraživanje NBC Newsa, komentirajući loš imidž Demokratske stranke.
Zaključak: Mnogi vodeći demokrati vjeruju da će za potpunu obnovu narušenog ugleda stranke biti potreban novi predsjednički kandidat – i to najvjerojatnije onaj koji će uspjeti pobijediti na izborima u studenome 2028. godine.
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