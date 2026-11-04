Demokrati su povukli niz dobrih poteza kako bi se pripremili za uspješnu izbornu noć. Pronašli su kandidate koji su utrke za Senat u tradicionalno republikanskim saveznim državama, donedavno smatrane gotovo izgubljenima, pretvorili u natjecanja u kojima imaju stvarne izglede za pobjedu. Mnogi od tih kandidata prikupili su znatno više novca za kampanju od svojih republikanskih protukandidata.