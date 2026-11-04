JON OSSOFF
Je li ovo budući američki predsjednik? Demokratska zvijezda u usponu ostvarila važnu pobjedu
Demokratski senator Jon Ossoff osvojio je novi mandat u Georgiji, pobijedivši republikanskog protukandidata Mikea Collinsa i dodatno učvrstivši položaj demokrata u toj ključnoj saveznoj državi u kojoj su izborni rezultati često neizvjesni.
Ossoff, politička zvijezda u usponu unutar Demokratske stranke, svojeg je protivnika prikazivao kao čovjeka odanog "neuspješnom predsjedniku", a rastuće troškove života postavio je u središte predizborne kampanje. Georgia je na predsjedničkim izborima 2024. glasala za Donalda Trumpa.
Collins je za rast troškova života optuživao bivšeg predsjednika Joea Bidena te branio svoju potporu Trumpovu ratu u Iranu.
Budući da su ankete pokazivale da Ossoff ima solidnu prednost, republikanci su dio sredstava namijenjenih kampanji u Georgiji preusmjerili na druge izborne utrke.
Oduševljenje okupljenih pristaša
Vijest o očekivanoj Ossoffovoj pobjedi, objavljena manje od sat vremena nakon zatvaranja birališta, izazvala je oduševljenje na izbornom okupljanju demokrata u Atlanti. Okupljeni pristaše reagirali su pljeskom i povicima oduševljenja.
Ossoff je govor započeo zahvalom obitelji i biračima Georgije na potpori, a na povike iz razdragane publike odgovorio je: "I ja vas volim."
Ponovio je mnoge poruke iz predizborne kampanje, izrazivši zabrinutost zbog gospodarskih problema s kojima se suočavaju obični Amerikanci. Pritom je kritizirao velike farmaceutske kompanije, korporativnu Ameriku i navodnu korupciju u Bijeloj kući.
"Ovaj trenutak nije prilika za obnovu staroga, nego za reformu. Zato, usred večerašnjeg slavlja, moramo priznati da temeljna kriza koja potresa našu Republiku i dalje traje te da je naš najvažniji posao tek pred nama", rekao je Ossoff.
Mogući predsjednički kandidat 2028. godine?
Utrka u Georgiji bila je jedna od prvih velikih izbornih bitaka za koje su u utorak objavljene projekcije rezultata u sklopu američkih međuizbora, koji će oblikovati ostatak predsjedničkog mandata Donalda Trumpa.
Ishod izbora odredit će koja će stranka, Trumpovi republikanci ili oporbeni demokrati, kontrolirati Kongres, piše BBC.
Republikanski guverner Georgije Brian Kemp, koji se zbog ograničenja broja mandata ne može ponovno kandidirati za guvernera, smatrao se poželjnim kandidatom za utrku protiv Ossoffa, ali je odbio kandidaturu.
Politički komentatori nagađali su da je Kemp izbjegao utrku zbog sve veće Ossoffove političke popularnosti, dok su se istodobno širile glasine da demokrat razmatra kandidaturu za predsjednika SAD-a 2028. godine.
Ossoff je tijekom kampanje umanjivao važnost takvih nagađanja, više puta istaknuvši da nema "nikakvog interesa" za predsjedničku kandidaturu.
Njegova predizborna kampanja bila je usmjerena na gospodarstvo i zabrinutost birača zbog visokih troškova života, koji su, prema izlaznim anketama, mnogima bili najvažnije pitanje.
Ossoff je često kritizirao Collinsa, koji trenutačno obnaša dužnost zastupnika u Zastupničkom domu američkog Kongresa, zbog glasanja u korist Trumpovih carina, koje se povezuju s rastom inflacije.
Ossoffova pobjeda nije bila neočekivana, ali republikanci su se ipak nadali neizvjesnijoj utrci.
Georgia je savezna država koja je desetljećima pouzdano glasala za republikance. Donald Trump ondje je pobijedio 2024. godine, nakon što je Joe Biden 2020. ostvario tijesnu pobjedu.
Uvjerljiva Ossoffova pobjeda u Georgiji mogla bi biti nagovještaj uspješne izborne noći za demokrate, iako je još prerano za konačne zaključke.
Pobjeda bi također mogla potaknuti dodatna nagađanja o njegovim planovima za 2028. godinu. Demokrat iz Georgije smatra se jednim od mogućih istaknutih predsjedničkih kandidata ako se odluči uključiti u utrku.
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