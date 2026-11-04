"Američki birači poslali su vrlo ozbiljnu poruku Donaldu Trumpu da njegove politike više nemaju neupitnu podršku. Demokrati su osvojili većinu u oba doma Kongresa, to predstavlja preokret u odnosu snaga u Washingtonu. Trump ostaje još dvije godine u Bijeloj kući, ali će mu iduće dvije godine politički biti znatno složenije. Dobivaju sad mogućnost pokretanja kongresnih istraga, nadzora nad administracijom, blokiranja dijela predsjednikovih zakonodavnih inicijativa", naglasila je Nina Kljenak.