N1 U WASHINGTONU
VIDEO / Trump ostaje u Bijeloj kući, ali više ništa neće biti isto: Nina Kljenak objašnjava što je presudilo na američkim izborima
Naša Nina Kljenak o američkim međuizborima, na kojima su republikanci Donalda Trumpa doživjeli težak poraz, izvještava iz Washingtona, a u analizi rezultata ističe da je zapravo bila riječ o referendumu o Trumpovu načinu upravljanja državom.
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"Američki birači poslali su vrlo ozbiljnu poruku Donaldu Trumpu da njegove politike više nemaju neupitnu podršku. Demokrati su osvojili većinu u oba doma Kongresa, to predstavlja preokret u odnosu snaga u Washingtonu. Trump ostaje još dvije godine u Bijeloj kući, ali će mu iduće dvije godine politički biti znatno složenije. Dobivaju sad mogućnost pokretanja kongresnih istraga, nadzora nad administracijom, blokiranja dijela predsjednikovih zakonodavnih inicijativa", naglasila je Nina Kljenak.
Dodala je kako su posebno zanimljivi rezultati po državama koje su tradicionalno bile republikanska uporišta, poput Teksasa i Kanzasa gdje su demokrati ostvarili važne pobjede.
Referendum o Trumpovu načinu upravljanja državom
"To pokazuje da nezadovoljstvo nije ograničeno samo na tradicionalna demokratska središta. U centru kampanje bila su svakodnevna pitanja: troškovi života, cijene hrane i goriva, inflacija, stanovanje, ali i stanje američke demokracije. Za mnoge birače ovo je bio referendum o Trumpovu načinu upravljanja državom", istaknula je novinarka N1.
"Rezultati pokazuju da predsjednička popularnost i politička mobilizacija ne moraju nužno značiti i potporu njegovoj stranci na izborima. Trump, da ne bude zabune, naravno zadržava izvršne ovlasti, mogućnost oblikovanja američke unutarnje i vanjske politike, ali ključno je da će za provođenje svog programa morati računati da Kongres sad ipak kontroliraju njegovi politički protivnici", zaključila je Kljenak.
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