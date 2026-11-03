Amerikanci na biralištima. Stručnjaci upozoravaju na mogući veliki problem

Amerikanci danas izlaze na međuizbore, no moguće je da se već u izbornoj noći neće znati tko će kontrolirati Zastupnički dom i Senat. Izborni stručnjaci upozoravaju da sporije prebrojavanje glasova nije ništa neuobičajeno i samo po sebi ne upućuje na izbornu prijevaru.

Kako piše CBS News, mnoge ključne utrke mogle bi biti vrlo neizvjesne, zbog čega će za proglašenje pobjednika trebati više vremena.

David Becker, izvršni direktor Centra za inovacije i istraživanje izbora, smatra da postoji velika mogućnost da Amerikanci u izbornoj noći neće znati koja će stranka imati većinu u Kongresu.

"Ako to ipak budemo znali, značit će da je jedna stranka ostvarila vrlo uvjerljivu pobjedu", rekao je Becker.

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