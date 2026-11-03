MEĐUIZBORI NA N1
Amerikanci na biralištima. Stručnjaci upozoravaju na mogući veliki problem
Milijuni Amerikanaca izlaze na međuizbore koji bi mogli promijeniti odnos snaga u Washingtonu. Ishod izbora odredit će koja će stranka – republikanci američkog predsjednika Donalda Trumpa ili oporbeni demokrati – kontrolirati Kongres.
Nakon zatvaranja birališta moguće je da će proći nekoliko sati, dana ili čak tjedana prije nego što budu poznate projekcije izbornih rezultata.
Cjenonoćnu specijalnu emisiju o ovim izborima u koje su uprte oči cijeloga svijeta pratite od 20 sati na N1 televiziji.
Američki Kongres sastoji se od dva doma – donjeg, Zastupničkog doma, i gornjeg, Senata. Za osvajanje većine u Zastupničkom domu stranka mora osvojiti 218 mjesta.
U Senatu su za apsolutnu većinu potrebna 51 mjesta. Međutim, ako je omjer snaga u gornjem domu 50 prema 50, potpredsjednik SAD-a ima odlučujući glas, čime njegova stranka dobiva kontrolu nad Senatom.
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13:45
prije 21 min.
Ovo su kandidati koji bi mogli odlučiti ishod izbora u SAD-u
Na međuizborima u SAD-u 2026. godine ističu se borbeni progresivni kandidati koji pokušavaju osvojiti novi politički prostor, umjereni republikanci koji se teško uspijevaju izvući iz sjene Donalda Trumpa te niz skandala zbog kojih su neke izborne utrke postale neizvjesnije nego što se očekivalo.
Ti bi kandidati mogli utjecati ne samo na raspodjelu političke moći u Washingtonu nego i na to kako javnost i političari doživljavaju strategije koje donose uspjeh i osvajaju glasove u različitim dijelovima zemlje, piše The Guardian.
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13:34
prije 32 min.
Amerikanci danas biraju novi Kongres, ali pobjednici možda neće biti poznati danima. Evo zašto
Amerikanci danas izlaze na međuizbore, no moguće je da se već u izbornoj noći neće znati tko će kontrolirati Zastupnički dom i Senat. Izborni stručnjaci upozoravaju da sporije prebrojavanje glasova nije ništa neuobičajeno i samo po sebi ne upućuje na izbornu prijevaru.
Kako piše CBS News, mnoge ključne utrke mogle bi biti vrlo neizvjesne, zbog čega će za proglašenje pobjednika trebati više vremena.
David Becker, izvršni direktor Centra za inovacije i istraživanje izbora, smatra da postoji velika mogućnost da Amerikanci u izbornoj noći neće znati koja će stranka imati većinu u Kongresu.
"Ako to ipak budemo znali, značit će da je jedna stranka ostvarila vrlo uvjerljivu pobjedu", rekao je Becker.
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12:46
prije 1 h
Što vas večeras čeka na N1 televiziji
Hanan Nanić, Hrvoje Krešić i Esmir Milavić od 20 sati vodit će poseban, cjelonoćni program N1 televizije posvećen američkim izborima za Kongres. Iz Washingtona će se javljati naša Nina Kljenak, a što su nam pripremili pogledate u videu:
12:44
prije 1 h
Koje su ključne teme američkih međuizbora?
Ovo su, piše Guardian, neka od najvažnijih pitanja koja utječu na odluke birača na američkim međuizborima:
- Gospodarstvo: Unatoč Trumpovu predizbornom obećanju iz 2024. godine da će riješiti probleme povezane s visokim troškovima života, gospodarstvo je i dalje najveća briga američkih birača.
- Iran: Trumpova odluka o ulasku u rat s iranskim režimom dodatno je pojačala gospodarsku zabrinutost. Iranska odluka o zatvaranju Hormuškog tjesnaca, donesena kao odgovor na američke napade, dovela je do rasta cijena benzina za američke vozače. Time je Trump prekršio i svoje obećanje da će okončati navodnu američku ovisnost o „beskonačnim ratovima”.
- Imigracija: Provedba imigracijskih zakona i zatvaranje granice ostaju među ključnim temama Trumpove politike. Predsjednik se redovito hvali učincima zatvaranja južne granice, ističući to kao jedno od svojih najvećih postignuća i uspoređujući rezultate svoje administracije s rezultatima administracije Joea Bidena.
- Umjetna inteligencija i podatkovni centri: Umjetna inteligencija postala je jedna od ključnih tema predizborne kampanje, a istraživanja pokazuju da većina birača o njoj ima negativno mišljenje. Istodobno Trump snažno zagovara njezin razvoj te je pokušava preimenovati u „superinteligenciju”.
12:08
prije 1 h
Žestoka borba za većinu
Borba za većinu u Senatu vodi se u gotovo deset saveznih država u kojima su rezultati neizvjesni, a većina tih utrka odvija se u tradicionalno republikanskim uporištima.
Republikancima ne ide u prilog povijesni obrazac prema kojem je stranka aktualnog predsjednika izgubila zastupnička mjesta na gotovo svim međuizborima od Drugoga svjetskog rata, uz samo dvije iznimke.
Trumpova popularnost pritom je blizu najnižih razina tijekom njegova političkog djelovanja, ponajprije zbog nezadovoljstva birača ratom s Iranom i posljedičnim rastom cijena goriva.
11:50
prije 2 h
Kada ćemo znati rezultate
Prvi rezultati počet će pristizati nakon 18 sati po istočnoameričkom vremenu (ponoć po hrvatskom vremenu). Oni neće mnogo otkriti o ukupnom ishodu jer je riječ o izbornim utrkama u državama u kojima se očekuju sigurne pobjede republikanaca (Kentucky i Indiana) ili demokrata (Vermont).
Tijekom noći analitičari će se usredotočiti na neizvjesne izborne utrke koje bi mogle pokazati koliko dobro stoje Trump i republikanci.
Nekoliko tijesnih utrka za Senat odvija se u istočnoameričkoj vremenskoj zoni, primjerice u Ohiju, gdje se birališta zatvaraju u 19:30 po lokalnom vremenu (1:30 po hrvatskom vremenu), te u Maineu, gdje se zatvaraju u 20 sati po lokalnom vremenu (2 sata po hrvatskom vremenu).
Ti bi rezultati mogli dati prve naznake raspoloženja birača.
Američki mediji mogli bi početi proglašavati pobjednike u nekim ključnim izbornim utrkama. Pritom koriste statističke modele kako bi procijenili tko je pobijedio u pojedinoj saveznoj državi, čak i prije nego što svi glasovi budu prebrojani.
To se događa kada procijene da je određena stranka ili kandidat ostvario prednost koju protivnik više ne može nadoknaditi.
Međutim, u nekim saveznim državama u kojima se vodi tijesna izborna borba medijima bi moglo trebati znatno više vremena za objavu projekcija pobjednika.
Vrijeme objave ukupnih rezultata ovisit će o tome koliko će izborne utrke biti neizvjesne i koje će se od njih pokazati presudnima za konačan odnos snaga u Kongresu.
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