Bivši diplomat o međuizborima: Kao boksač kad primi težak udarac, Trump će postati još opasniji

"Amerika je s Trumpom postala histerična i svadljiva zemlja, opasna i za sebe i za svijet. U trenutnim velikim svjetskim krizama, kakve su one u Ukrajini, Gazi i Iranu, Trumpova je Amerika neosporno doživjela veliki debakl. Međutim, Trump u tome nije sam. Njega je netko gurnuo u to, računajući više na njegove slabosti nego vrline, pa će i nadalje nastojati koristiti činjenicu da je Bijela kuća središte američke političke moći neovisno o tome tko ima većinu u Kongresu. Stoga mi se čini da će u narednom razdoblju Amerika biti nestabilnija iznutra, nego izvana."