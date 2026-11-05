IZBORNI NOKAUT
Bivši diplomat o međuizborima: Kao boksač kad primi težak udarac, Trump će postati još opasniji
Na međuizborima za američki Kongres na kojima je biran novi saziv Predstavničkog doma i dio predstavnika u Senatu, Demokratska stranka očekivano je, ali s neočekivanom uvjerljivošću, pobijedila republikance.
Republikanska stranka izgubila je većinu u oba doma čime je Donaldu Trumpu na polovici njegova predsjedničkog mandata zadan snažan udarac.
Uostalom, sve se na ovim međuizborima svodilo na odnos prema Trumpu i mnogi su analitičari ocijenili kako su midterms zapravo bili "referendum o Trumpu".
"Amerikanci kaznili Trumpa i na neki način ga se odrekli"
No pitanje je treba li usprkos pobjedničkoj euforiji očekivati velike pa i dramatične zaokrete u unutarnjoj i vanjskoj politici kakvu vodi Trump. Naime, u američkom političkom sustavu i Kongres i Predsjednik imaju snažne poluge moći u rukama kojima se međusobno mogu nadjačavati ako nisu iz istog tabora.
Novinar, politički komentator i dugogodišnji diplomat Mirko Galić smatra da su Amerikanci na međuizborima kaznili Trumpa te ga se na neki način odrekli.
"Staviti ga u položaj da potpuno ovisi o volji kongresmena i senatora znači potpuno politički poniziti onoga koga su prije dvije godine izabrali. Birači su oduzeli akreditive koje su tada dali Trumpu i ostavili ga na milost i nemilost protivničkoj strani, odnosno stranci. No euforija je u politici, kao i u ljubavi, loše stanje jer se u njoj od velikih ne vide male stvari. Ne vide se sve skrivene perspektive pa treba biti oprezan i u sagledavanju posljedica ovih izbora", ističe.
"Amerika će biti nestabilnija iznutra nego izvana"
Amerikanci su, kaže Galić, poručili kako su nezadovoljni infantilnom politikom svoga predsjednika koji je stavove mijenjao od jutra do mraka, ali i uzdrmanim statusom SAD-a kao supersile.
"Amerika je s Trumpom postala histerična i svadljiva zemlja, opasna i za sebe i za svijet. U trenutnim velikim svjetskim krizama, kakve su one u Ukrajini, Gazi i Iranu, Trumpova je Amerika neosporno doživjela veliki debakl. Međutim, Trump u tome nije sam. Njega je netko gurnuo u to, računajući više na njegove slabosti nego vrline, pa će i nadalje nastojati koristiti činjenicu da je Bijela kuća središte američke političke moći neovisno o tome tko ima većinu u Kongresu. Stoga mi se čini da će u narednom razdoblju Amerika biti nestabilnija iznutra, nego izvana."
Time će se, dodaje Galić, svjetska politika donekle osloboditi loše usluge koju joj je pružao Trump jer će se on sada više morati okrenuti unutarnjoj politici.
"Njegov položaj je uzdrman, ali u politici je ponekad kao i u boksu: onaj koji dobije jak udarac i padne na tlo, ako preživi postaje opasniji nego što je bio. Mislim da bi sada tako trebalo gledati na Trumpa. On nastavlja borbu, ali bitno oslabljen."
"Ne bih još sahranjivao Trumpa"
Galić smatra kako u vanjskoj politici Trump u svemu improvizira, a ponajviše po pitanju Ukrajine koja je trenutno najbolnije pitanje svjetske politike.
"Dosad nije pomogao da se zaustavi agresija i uspostavi donekle pravedni mir u Ukrajini pa je teško očekivati kako će sada, ovako oslabljen, uspjeti prisiliti Vladimira Putina da bude pomirljiviji. Mislim da Amerika više nema potencijala presudno utjecati na buduće odnose Rusije i Ukrajine, a Europa je taj status izgubila i ne vjerujem da može preuzeti tu ulogu. Stoga bi Ukrajina i dalje mogla biti žrtvom američke politike bez obzira na nove odnose."
Trump je nesumnjivo bio glavni akter izbora na kojima se nije ni natjecao, a Galić zaključno napominje kako s njim nikad niste na čistu pa se ne zna ni kako će se oporaviti od izbornog udarca.
"Nepredvidiv je jer nema nikakva uvjerenja. Danas brani jedno, sutra drugo. Ne bih ga još sahranjivao. Amerika s njim na čelu, bez obzira tko je u Kongresu, ostaje nepredvidljiva kao i do sada."
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