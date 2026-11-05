Bivši republikanski kongresman za N1: Amerikanci su promijenili kanal jer nisu zadovoljni onim što gledaju

Jedino u što možemo biti sigurni jest da će se stvari mijenjati, i to ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama nego i u ostatku svijeta. Rezultati koje smo vidjeli sinoć, ali i ono što će se događati tijekom ovog tjedna i do kraja godine, pokazuju da Amerikanci nisu zadovoljni određenim načinom upravljanja državom i pojedinim politikama.