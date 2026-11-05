Jon C. porter
Bivši republikanski kongresman za N1: Amerikanci su promijenili kanal jer nisu zadovoljni onim što gledaju
Naša Nina Kljenak u Washingtonu je o rezultatima međuizbora i uvjerljivoj pobjedi demokrata razgovarala s bivšim republikanskim kongresmanom Jonom C. Porterom iz Nevade.
Američki birači promijenili su političku računicu u Washingtonu. Demokrati preuzimaju kontrolu nad Kongresom, a Donald Trump ulazi u posljednje dvije godine mandata suočen s novim odnosom snaga i znatno snažnijom političkom oporbom. Što ovi rezultati zapravo govore o Americi? Je li riječ o upozorenju Trumpu i koliko će mu biti teže provoditi vlastitu politiku?
Kako nakon izbora vidite trenutačnu političku situaciju u SAD-u?
Jedino u što možemo biti sigurni jest da će se stvari mijenjati, i to ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama nego i u ostatku svijeta. Rezultati koje smo vidjeli sinoć, ali i ono što će se događati tijekom ovog tjedna i do kraja godine, pokazuju da Amerikanci nisu zadovoljni određenim načinom upravljanja državom i pojedinim politikama.
Međutim, u ovoj se raspravi zanemaruje jedna važna činjenica. U posljednjih 14 izbornih ciklusa čak 12 puta birači su se odlučili za promjenu. To, dakle, nije ništa neobično, a upravo je mogućnost da građani svojim glasom mijenjaju vlast jedna od najvećih vrijednosti demokracije.
Ipak, ovoga je puta riječ o velikoj promjeni. Što ona zapravo znači?
Promjena je velika po opsegu, ali na nju smo već naviknuli. Sada moramo razmišljati o sljedećim koracima i o tome kako razumjeti poruku koju su birači poslali.
Mislim da su Amerikanci jasno izrazili svoje nezadovoljstvo. Slično kao i ljudi u ostatku svijeta, jednostavno žele promijeniti program. Danas imamo tisuće televizijskih i streaming kanala, a ako nam se ne sviđa ono što gledamo, promijenimo kanal. Upravo su to Amerikanci učinili na ovim izborima. Njihova očekivanja su velika jer nisu zadovoljni dosadašnjim programom.
Što nas očekuje u sljedeće dvije godine?
Najprije nas očekuje takozvano razdoblje odlazećeg Kongresa, odnosno posljednjih 60 dana prije početka rada novog saziva. To bi moglo biti vrlo zanimljivo razdoblje. Imamo Kongres koji odlazi, a Bijela kuća mogla bi dodatno učvrstiti svoju poziciju jer je svjesna da bi u budućnosti mogla imati manje političke potpore. Istodobno postoji niz politika i odluka koje još treba donijeti.
Nakon toga slijede nove politike, novo vodstvo i dolazak novih članova Kongresa i Senata. Želim čestitati svim kolegama koji su pobijedili, ali i zahvaliti onima koji nisu uspjeli osvojiti novi mandat.
Ulaskom u 2027. godinu možemo očekivati više istraga, snažniji nadzor rada administracije i vjerojatno više političkih sukoba u Kongresu.
Ipak, vjerujem u podijeljenu vlast. Smatram da takva situacija potiče više razgovora, pregovora i pronalaženja rješenja.
Dakle, očekujete više dijaloga?
Vidim razloga za optimizam. Neće uvijek biti jednostavno ni lijepo, ali ni utemeljitelji američke države nisu očekivali da će demokracija uvijek funkcionirati bez sukoba.
Posebno vidim priliku za međunarodnu zajednicu. Sada je važnije nego ikad da se ljudi u drugim državama bolje upoznaju s Amerikancima. Diplomacija ne mora biti ograničena na službene sastanke političara. Ona se gradi i kroz međusobno upoznavanje obitelji, poslovnih ljudi i građana.
Kako gledate na američku demokraciju 250 godina nakon njezina osnutka?
Američka demokracija bila je svojevrsni eksperiment u upravljanju državom i tijekom povijesti prošla je kroz brojne izazove. Vjerujem da je danas snažnija nego ikad jer su građani i birači sve aktivnije uključeni u politički život.
To je također jedna od važnih poruka ovih izbora. Ljudi su izašli na birališta i izrazili svoje mišljenje. Demokracija je snažnija kada možemo voditi rasprave kakve u nekim drugim dijelovima svijeta nisu moguće.
Ono što je sigurno jest da će se promjene nastaviti. Već za dvije godine mogli bismo svjedočiti novom političkom zaokretu. Odluke koje će se donositi od siječnja utjecat će i na sljedeću predsjedničku utrku. Vjerujem da će upravo takve promjene nastaviti oblikovati i jačati našu demokraciju.
Smatrate li da su ovi izbori bili svojevrsni referendum protiv Donalda Trumpa ili njegovih politika?
Mislim da je riječ o referendumu o načinu upravljanja državom. To je, uostalom, i snaga predsjedničke funkcije. Kao što sam već spomenuo, u posljednjih 14 izbornih ciklusa birači su čak 12 puta odlučili smijeniti one koji su bili na vlasti. To pokazuje koliko su snažni i predsjednička funkcija i glas birača.
Amerikanci su, baš kao i ljudi u ostatku svijeta, zabrinuti zbog svakodnevnih životnih pitanja. Razmišljaju o tome kako prehraniti djecu, koliko košta obrazovanje i koliko moraju izdvojiti za gorivo kako bi stigli na posao.
To su pitanja koja pogađaju ljude bez obzira na to žive li u SAD-u, Hrvatskoj ili bilo kojem drugom dijelu svijeta. Građani su zabrinuti, nezadovoljni i žele da ih političari čuju.
Nadam se da će Kongres i Senat ozbiljno shvatiti njihovu poruku. Ljudi žele znati kako će se brinuti za svoje obitelji, djecu, posao i obrazovanje. Upravo bi to političari trebali imati na umu u sljedeće dvije godine.
Naravno, neki će dvije godine provesti napadajući Bijelu kuću, ali vjerujem da u Kongresu i Senatu postoje razumni demokrati i republikanci koji će pronaći rješenja u interesu obitelji i gospodarstva u razdoblju koje dolazi.
Vi ste republikanac. Što bi vaša stranka sada trebala učiniti? Koju bi poruku trebala poslati biračima?
Mislim da birači više nisu toliko čvrsto politički vezani uz pojedine stranke kao što su nekad bili. Da, ja sam republikanac, ali ne slažem se sa svime što radi bilo koja od dviju velikih stranaka.
Današnji birači postali su pragmatičniji. Ne mislim da su na ovim izborima nužno poručili da žele republikance ili demokrate. Poručili su da nisu zadovoljni određenim politikama, a republikanci su trenutačno ti koji su na vlasti.
Ista će se poruka poslati i demokratima kada budu upravljali državom. Političke stranke jesu važne, ali ljudima je puno važnije kako će se brinuti za svoju djecu, obitelji i poslovanje. Žele imati mogućnost putovati, primjerice, uživati u odmoru u Hrvatskoj. To su stvari koje su im važnije od stranačke pripadnosti.
Mogu li dodati još nešto?
Ja dolazim iz Nevade i dobro znam koliko su putovanja i turizam važni. Vjerujem da je najbolji oblik diplomacije upravo kada Amerikanci putuju u druge dijelove svijeta, ali i kada stanovnici drugih država dolaze u SAD.
Koliko mi je poznato, prošle je godine Hrvatsku posjetilo između 700.000 i 800.000 Amerikanaca. To je diplomacija. Upravo takvi susreti mogu mijenjati svijet i pomoći ljudima u drugim državama da bolje upoznaju Amerikance.
Dakle, važno je da se međusobno bolje upoznamo?
Apsolutno. Bez obzira na to živite li u Europi ili bilo kojem drugom dijelu svijeta, odluke se temelje na odnosima koje gradimo.
Potaknuo bih ljude da što više putuju u druge zemlje i da im se takva putovanja olakšaju. Važno je omogućiti obiteljima da posjećuju druge države, upoznaju različite kulture i uživaju u raznolikosti svijeta. Vjerujem da nam je upravo takva diplomacija danas potrebna.
Kao čovjek iz Nevade dobro razumijem važnost turizma i putovanja. No ako ostatak svijeta želi utjecati na ono što se događa u Washingtonu, Iowi, Nevadi ili Kaliforniji, najbolji je način da upozna ljude koji ondje žive.
Posjetite Iowu, Kansas ili Kaliforniju, a zatim neka Amerikanci dođu u vaše zemlje. Mislim da je to ključ uspjeha.
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