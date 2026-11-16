Abramović otvoreno o sukobu na Ustavnom sudu: "Nije nam cilj tjerati mak na konac"

"To nije dogovor da odemo na piće pa se dogovaramo hoćemo li kod Pere ili Ivana. To je pitanje primjene zakona. Ja sam siguran da bi ljudi htjeli da se njihov spor na sudu riješi po zakonu. Posao suca je da poštuje i služi zakonu. Neovisno o tome što mi mislimo o snimanju, naše je da čuvamo postupak i način odlučivanja na sudu. Jer način odlučivanja kada se suspendira kolektivno odlučivanje i nastaje autokracija nije dobar."