SPOR ZBOG SNIMANJA SJEDNICA
Abramović otvoreno o sukobu na Ustavnom sudu: "Nije nam cilj tjerati mak na konac"
Gost našeg Hrvoja Krešića bio je sudac USUD-a Andrej Abramović koji je u N1 studiju uživo iznio svoju stranu priče oko spora s predsjednikom Ustavnog suda, Franom Staničićem i pitanja tonskog snimanja sjednica.
"Dobili smo dokument koji je zapravo nekakav prijedlog pravilnika o čuvanju snimki, tko ih administrira, kada se uništavaju... To su nekakvi detalji o tome što sa snimkama raditi", kazao je Andrej Abramović, komentirajući ono što je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić izjavio nakon sjednice Ustavnog suda na kojoj Abramović (zajedno sa svoje dvije kolegice) nije bio.
"Taj dokument nit je dobar nit je loš, beznačajan je. Odluka o snimanju poslovnička je odluka. Trebali smo je donijeti mi suci. Hoće li se snimati li neće. Sada se snimanje detaljizira. Što s tim? Sada ćemo konačno, nakon što se snima mjesec dana ili dva, ćemo odlučiti što ćemo s tim? Čini se da je to obrnuti red", kaže Abramović.
"Prvi bismo trebali razumijeti zašto to radimo, pa onda donijeti odluku hoćemo li to raditi ili ne. To je kao da osoba koja nema vozačku dozvolu kupi automobil i onda se prisjeti da mora položiti sve, ali inzistira da na polaganje tih ispita dođe s tim automobilom", dodao je.
Kaže, tvrdi da predsjednik USUD-a cijelu priču postavlja krivo u samom startu.
"Dakle, oni inzistiraju da se snimaju sve sjednice, a na tim sjednicama će jednoga dana odlučiti što će s tim snimkama: tko će ih čuvati, tko smije pristupiti, tko ne smije. To je točno kao da netko tko ima automobil, i zna da nema pravo voziti ga, odluči ipak položiti ispit, ali tim vozilom dolazi na tečajeve."
Abramović tvrdi kako je u suštini riječ jednostavno o pitanju dosljedne primjene zakona.
"To nije dogovor da odemo na piće pa se dogovaramo hoćemo li kod Pere ili Ivana. To je pitanje primjene zakona. Ja sam siguran da bi ljudi htjeli da se njihov spor na sudu riješi po zakonu. Posao suca je da poštuje i služi zakonu. Neovisno o tome što mi mislimo o snimanju, naše je da čuvamo postupak i način odlučivanja na sudu. Jer način odlučivanja kada se suspendira kolektivno odlučivanje i nastaje autokracija nije dobar."
Dodao je kako je i za odluku o snimanju, kao i za odluku o promjeni poslovnika, potrebna dvotrećinska većina.
"Odluka o snimanju mora biti poslovnička odluka, a ona se ne donosi sa sedam glasova. Promjena poslovnika zahtjeva dvotrećinsku većinu sudaca, dakle devet glasova. Također, razrada poslovničke odluke, kao što je ovaj pravilnik, također zahtjeva dvotrećinsku većinu sudaca. Dakle, o zakonitosti toga se opet ima svašta za reći", kaže.
Iznio je i svoje mišljenje o tome zašto Staničić inzistira na svojoj odluci o tonskom snimanju.
"Meni se čini da Staničić pokušava opravdati svoju odluku, koju nije trebao donijeti. Pokušava sačuvati svoj autoritet i obraz, u odnosu na odluku koju nije trebao on donositi. Trebali smo je mi donijeti. Nama nije cilj tjerati mak na konac, cilj nam je, sasvim sigurno, inzistirati na provedbi zakonite procedure", kaže Andrej Abramović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare