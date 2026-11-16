Frane Stanišić
Predsjednik USUD-a: "Na sjedinici smo jednoglasno usvojili dva zaključka..."
Predsjednik Ustavnog suda Frane Stanišić razgovarao je s medijima nakon sjednice USUD-a.
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Na Ustavnom sudu održana je sjednica na kojoj bi trebalo biti odlučeno o spornom tonskom snimanju rasprava te mogućem otvaranju rada ove institucije javnosti, čime se pokušava razriješiti blokada unutar tog suda.
"Na sjedinici smo jednoglasno usvojili dva zaključka. Prvi je da se prihvaća sadržaj pravilnika o tonskom snimanju koji sam ja pripremio te da se ovlašćuje mene da objavim takav pravilnik. Tim pravilnikom je riješeno pitanje koje su kolege problematizirali, sada postoji formalna odluka sjednice Suda, sedam sudaca, što je sasvim dovoljno, to je većina", rekao je predsjednik Ustavnog suda, Frane Stanišić, okupljenim novinarima.
"Drugi zaključak je taj da će mediji u budućnosti moći dobiti pristup sjednicama Ustavnog suda", dodao je.
Na pitanje je li se sjednica snimala, odgovorio je:
"Ova sjednica se snimala, kao što su se snimale sve od 1. listopada. Ja sam donio odluku da se snima zbog problema koje smo imali. Nas sedam nema nikakav problem s tim, sada smo to i formalizirali. To bi pitanje moralo biti riješeno. Postoji sada formalna odluka Suda, pravilnik će već danas biti objavljen na mrežnim stranicama suda i stupiti na snagu sutra."
O tome kako će na zaključke sjednice gledati troje sudaca (Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan) koji nisu prisustvovali i koji se protive tonskom snimanju rekao je sljedeće:
"Ja bih jako htio čuti što oni imaju za reći. Pozvao sam ih da dođu, da razgovaraju s nama. Oni su to odbili. Kolegijalna tijela, sva u svijetu, djeluju većinom glasova. Kada većina donese odluku, ona obvezuje sve ostale. To je sve što mogu reći o tome."
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