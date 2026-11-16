Predsjednik USUD-a: "Na sjedinici smo jednoglasno usvojili dva zaključka..."

"Ova sjednica se snimala, kao što su se snimale sve od 1. listopada. Ja sam donio odluku da se snima zbog problema koje smo imali. Nas sedam nema nikakav problem s tim, sada smo to i formalizirali. To bi pitanje moralo biti riješeno. Postoji sada formalna odluka Suda, pravilnik će već danas biti objavljen na mrežnim stranicama suda i stupiti na snagu sutra."