Staničić je u priopćenju poslanom prošloga tjedna podsjetio da je tada na snazi bila odluka svih sudaca Ustavnog suda od 14. rujna 2020. kada je zaključeno da sjednicama Ustavnog suda neće biti nazočni mediji te da će se javnost rada osiguravati "na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda".