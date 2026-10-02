URED PREDSJEDNIKA
"SOA nije obavijestila Predsjednika o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću"
SOA nije obavijestila Predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, poručeno je iz Ureda predsjednika.
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"Nastavno na brojne upite medija vezane uz sjednicu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a u cilju istinitog informiranja javnosti, Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon", stoji u priopćenju koje je stiglo s Pantovčaka.
Odbor za nacionalnu sigurnost
Zatvorena tematska sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o otpadu u Gospiću koja je održana u četvrtak bavila se pitanjem kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi u Gospiću, za što su navodno svi znali.
Naveo je kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, a kako SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu.
Mostov Zvonimir Troskot kazao je da su informacije bile poznate na više razina državne vlasti te da je postupanje državnih institucija bilo nekoordinirano.
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